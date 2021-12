Em dezembro, chuvas podem ser 20% abaixo da média em Rio Branco

Os dias neste mês de dezembro são os mais longos do ano e, por isto, a insolação é maior, provocando um aumento na evaporação das águas e, consequentemente, na umidade relativa do ar, deixando o tempo abafado.

Este é o cenário previsto para o Acre, de acordo com o portal O Tempo Aqui, de Davi Friale. Segundo ele, o último mês do ano marca o início do verão, a estação mais chuvosa, no Acre e nas regiões vizinhas.

As temperaturas máximas, neste mês, ficam entre 30 e 32ºC e as mínimas, entre 21 e 23ºC, em todos os municípios acreanos. Nos dias em que ocorrem chuvas intensas, as máximas podem ficar até abaixo de 27ºC.

“Neste mês de dezembro de 2021, conforme nossa análise das condições atmosféricas e oceânicas atuais, as chuvas deverão ficar dentro da média climatológica na maior parte do Acre”, diz o estudioso do clima acreano.

Em alguns municípios, elas poderão ficar até 20% abaixo da média, enquanto, em outros, até 20% acima da média. A probabilidade maior de ficar abaixo da média é para as microrregiões de Rio Branco e Brasileia. Já, no centro do Acre e no vale do Juruá, poderá chover um pouco acima da média para o mês.

Quanto às temperaturas, também deverão ficar dentro da média climatológica, ou seja, entre 30 e 32ºC, para as máximas, e entre 21 e 23ºC, para as mínimas. Em alguns dias chuvosos, as máximas poderão ficar até abaixo de 27ºC, enquanto as mínimas, acima de 23ºC, quando as noites estiverem muito úmidas, após um dia quente, com máxima excepcionalmente acima de 34ºC.

Neste mês, as chuvas são, em geral, do tipo convectiva, ou seja, ocorrem devido à elevação do ar muito úmido, como consequência do calor do verão. É o terceiro mês mais chuvoso do ano.