Bocalom sanciona PLC que institui Ouvidoria na Câmara

O fotógrafo e influenciador digital no Acre, James Pequeno, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 2, para falar sobre o show do Gustavo Lima, realizado nesta quarta, 1, no Parque de Exposições, em Rio Branco.

Na publicação, James, que é fotógrafo, afirmou que foi barrado na entrada do camarim do embaixador, por não ter uma credencial. “Dos meus mais de 20 anos trabalhando em eventos, o qual sou vendedor antes e fotógrafo no dia do evento nunca fui barrado na porta do camarim, por não ter uma simples credencial. Até no camarote fechado do governador fui mais bem tratado, o qual eu o agradeço pelo carinho e peço desculpas no meu momento de raiva falo mal de vc”, afirmou.

A publicação ocorreu após populares reclamarem de coisas que aconteceram no show, como a demora na abertura do portão e dentre outras coisas. James vendia também o ingresso do show.

“Peço desculpas a todos os meus clientes, pela demora e alguns episódios ocorridos do show, eu Tbm fui pego de surpresa em alguns momentos o quanto engolindo pra não falar, mas vou falar. Eu também sou vendedor e os meus clientes chegaram cedo porque o portão abriria por volta das 19h e demoraram para abrir os portões. O pessoal reclamou, fizeram até vídeo e eu me prontifiquei em pedir desculpas aos meus clientes”, escreveu.