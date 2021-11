Mâncio Lima encerra 2021 com R$ 11 milhões em obras e abono de R$ 7 mil a professores

A prefeitura de Mâncio Lima executa obras e serviços no valor de R$ 8, 9 milhões nas áreas de educação, saúde e esporte nas zonas urbana e rural do município. O município entrega, ainda, escolas e unidades de saúde no valor de R$ 2, 6 milhões, somando R$ 11 milhões de investimentos em obras públicas em 2021.

O prefeito Isaac Lima diz que as obras são executadas com recursos próprios e emendas parlamentares. “Estamos fazendo escolas, unidades de saúde, praças e espaços esportivos e também dando constante manutenção na cidade. E desde agosto estamos pagando o abono do Fundeb de forma parcelada, somando R$ 7 mil “, ressalta o gestor, agradecendo pela parceria com o governo do Estado e as emendas dos parlamentares acreanos.

Obras e serviços

Desde junho deste ano a prefeitura já inaugurou as Unidades Básicas de Saúde da Terra Indígena Puyanáwa e no bairro Iracema, cada uma no valor de R$ 724 mil. Entregou o Centro do Idoso no Bairro José Martins, que teve um custo de R$ 394.124,00.

Serão entregues ainda a UBS da Terra Indígena Nukini, no valor de R$ 724 mil e a Escola Municipal Estevão Bernardo de Souza, na Comunidade do Limão, no Rio Moa, onde foram investidos R$ 85 mil.

A prefeitura trabalha agora na reforma do Estádio Totão com investimento de R$ 2.9 milhões, reforma e ampliação da Escola Venina Batista na Comunidade Pentecostes, com valor de R$ 774 mil. Constrói a Praça São Francisco, no valor R$ 735.000,00, o Ginásio Coberto, Bairro Guarani, de R$ 648.211,00, a Quadra Poliesportiva da Comunidade Belo Monte, com custo de R$ 215.000,00 e a Quadra Poliesportiva da Comunidade dos Virgíneos investindo R$ 387.200,00.

Na área social, o destaque é o Centro de Multiuso, que também está sendo erguido no Bairro José Martins com valor de R$ 365.102,00.

A prefeitura atua com R$ 581.600,00 no asfaltamento, instalação de meios fios e calçada no bairro Iracema e já licitou o serviço de pavimentação asfáltica da Rua Anselmo Maia no Bairro São Vidal, de R$ 2 milhões.

Agricultura familiar é fortalecida

A agricultura familiar foi fortalecida pela gestão municipal, que em parceria com os produtores, apostou na diversificação de itens agrícolas. Atualmente, o município abastece os comércios local, de Cruzeiro do Sul e Rio Branco com coco. Avança também com frutas como melancia e o destaque é o café.

De 2020 a 2021 o município conseguiu mais de R$ 4,2 milhões de recursos para agricultura familiar, sendo R$ 2 milhões destinados ao cultivo do café.

“Partes desses recursos estão em fase de licitação visto que o aumento no valor de alguns equipamentos tem dificultado a aquisição, bem como de insumos”, cita a Assessoria de Comunicação da prefeitura de Mâncio Lima.

Abono dos professores

A prefeitura de Mâncio Lima foi uma das primeiras do Estado a começar a pagar o abono dos professores ainda em agosto. Somado até dezembro, o valor é de R$6.903 para a categoria P2 e R$ 7.441,00 para o P3. É mais alto valor pago entre as prefeituras do Vale do Juruá.

Segundo o secretário de finanças José Alberto Silva de Oliveira, o Projeto de Lei de Mâncio Lima, com pedido de concessão do abono junto ao Tribunal de Contas do Estado- TCE, serviu de referência para o governo do Estado e algumas prefeituras solicitarem o mesmo pedido junto ao órgão de fiscalização das contas públicas. ” A secretária de Educação do Estado Socorro Nery, inclusive fez referência ao município em sua fala quando anunciou o abono aos professores do Estado junto com o governador Gladson Cameli “, ressaltou o secretário.

“Nosso objetivo não foi o ganho político em anunciar um abono de R$ 7 mil mas sim aliviar os servidores e por isso começamos a pagar de forma parcelada ainda em agosto. É um valor maior do que todas as prefeituras do Vale do Juruá “, concluiu o prefeito Isaac Lima.