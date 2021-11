Surpresa! ac24horas.com lança hoje, com exclusividade, “A Cara Deles”, uma galeria de notáveis acreanos caricaturados com um traço elegante e bem-humorado de Davi Sento Sé. São 23 caricaturas que não fazem parte de nenhuma exposição e nem serão comercializadas. Elas serão presenteadas aos retratados pelo artista plástico como um “mimo” de fim de ano. Nesta primeira etapa, Davi retratou apenas “ELES”, mas já promete a próxima edição com “A Cara Delas”.

“Caricaturas femininas são muito delicadas, as mulheres não são muito chegadas às distorções. Preferem sim, um bom filtro”, afirma o artista. “Espero que os caricaturados recebam o trabalho com carinho e respeito. Gostei muito de fazer e estou aceitando encomendas”.

QUEM É DAVI – Davi Sento-Sé é um dos publicitários mais respeitados do Brasil. Apaixonado pelo Acre, está radicado aqui há mais de 20 anos. Especialista em Marketing Político, chefe de cozinha, músico e poeta, o multifacetado Baiano/Acreano é também artista plástico..

Na última semana, Davi, após 20 anos de silêncio, deu uma entrevista ao Bar do Vaz que vale a pena conferir AQUI.