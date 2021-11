Empresários do Acre participam de workshop de comércio exterior

Empresários e representantes de instituições participaram na manhã desta sexta-feira, 26 de novembro, na sede da FIEAC, de um workshop de comércio exterior. O evento foi realizado pela Câmara Técnica de Comércio Exterior do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, juntamente com instituições parceiras como Sebrae, Fecomércio, PEIEX, governo do estado e outros.

De acordo com o assessor de Relações Institucionais da Federação das Indústrias do Acre, Assurbanipal Mesquita, que é coordenador da Câmara Técnica do Comércio Exterior, o encontro oportunizou a discussão sobre ações de capacitações e consultorias para o segmento, bem como a apresentações das missões empresariais previstas para serem realizadas em 2022.

“Temos trabalhado no sentido de incentivar as empresas acreanas a se inserirem nesse ramo, pois o comércio exterior é um nicho de oportunidades para desenvolvimento e geração de empregos. Temos observado a cada ano o crescimento dessa atividade e estamos focando no desenvolvimento regional, com propostas como a da Amacro. Além de visar as capacitações para que nossos empreendimentos alcancem mercados externos, temos no radar também duas missões empresariais para o próximo ano, sendo uma no Peru e outra na China”, destacou Mesquita.

Durante o encontro, o administrador e despachante aduaneiro, Rafael Pimpão, fez uma apresentação sobre os números da balança comercial do Acre, reforçando que as exportações têm apresentado crescimento nos últimos anos no estado.

Qualificação para exportação – Os representantes do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX), oferecido pela Apex-Brasil, apresentaram durante o workshop resultados obtidos pela iniciativa no estado e oportunidades de mercado.

“Aqui no Acre, desenvolvemos o PEIEX em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPAC). Quando iniciamos, no fim de 2019, notamos que as empresas viam o comércio exterior como algo distante, mas mostramos que era possível e apresentamos ferramentas para possibilitar esse avanço para o processo de exportação. Com isso, conseguimos qualificar cerca de 50 empresas”, frisou Lucimar Araújo Ferreira, monitora do PEIEX.