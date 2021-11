Com bandeira do Acre, Weverton dedica à Deus nova conquista da Libertadores

As sessões na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) estão suspensas nesta semana por falta de deputados para estarem em plenário. Dos 24 parlamentares, 15 viajaram para o Mato Grosso do Sul para participar da 24ª Conferência Nacional da Unale, que ocorre nos dias 24, 25 e 26 de novembro, na capital, Campo Grande. O restante está pelo interior do Acre já em período de pré-campanha eleitoral.

A Mesa diretora da Casa também enviou um comunicado aos servidores avisando que nos dias 23 e 24 deste mês será realizada dedetização em todo o espaço físico do prédio. “Desta forma, não haverá expediente nesses dois dias, voltando as atividades normais na quinta-feira, dia 25”.

Por esse motivo, as sessões presenciais, que deveriam começar nesta terça-feira, 23, estarão suspensas durante esta semana. A Conferência para qual foram a maior parte dos deputados é o maior evento Legislativo da América Latina. O evento contará com debates em prol do desenvolvimento nacional. O tema central será: Unale 25+ “Redesenhando os caminhos do Parlamento”.

Apesar disso, esta edição da conferência será realizada em formato presencial e online, possibilitando aos participantes o acompanhamento de todos os painéis por meio de plataforma digital.

Os inscritos na plataforma oficial poderão acompanhar de forma online, as palestras de algumas figuras importantes, como a ministra Tereza Cristina e o Ministro Fachin, além do governador do Estado do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, que irão tratar sobre a modernização do Parlamento em um cenário de pós- pandemia. O público-alvo do evento inclui parlamentares e servidores das assembleias legislativas do país.