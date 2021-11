Sebrae e parceiros realizam 2ª edição do Fórum Regional de Turismo do Acre

Nos dias 23 e 24 de novembro, aconteceu o 2º Fórum Regional de Turismo do Acre, no auditório do Senac, em Cruzeiro do Sul. O evento é uma realização do Sebrae no Acre, em parceria com o Sistema Fecomércio/AC, o Conselho Municipal de Turismo de Cruzeiro do Sul, o Governo do Estado, e as prefeituras dos municípios que compõe a Regional Juruá/Tarauacá/Envira.

Estiveram reunidas as autoridades locais, junto aos agentes públicos e privados, com intuito de definir ações para a elaboração de um plano de ação voltado à exploração do turismo em 2022, de forma correta e coerente.

“Nós temos um grande potencial turístico, porém, estamos pecando muito na questão da governança, porque não existe uma organização de todo o trade de turismo, de todos os agentes, e isso impacta negativamente na lucratividade, no desenvolvimento, na exploração em si”, destacou Jairo Negreiros, gerente do Escritório Regional do Juruá do Sebrae no Acre.

Cerca de 100 pessoas participaram da programação, que incluiu palestras voltadas aos Destinos Turísticos Inteligentes, e à Exploração do Turismo de Base Comunitária, além da apresentação do Plano de Visitação nas Terras Indígenas de Roraima. O evento também foi palco de debate para identificar as dificuldades e proposição de ações para compor o plano de ação.

“Esse plano de ação será o documento público que a partir do momento que estiver consolidado será encaminhado para todas as Prefeituras, para o Governo do Estado, e para quem tiver interesse de entender como nós estamos, aonde queremos chegar, e o que precisamos fazer. Podemos considerar que o primeiro passo foi dado de uma forma satisfatória, reunimos as pessoas, identificamos as dificuldades e propusemos juntos o que é necessário para que possamos transformar a realidade política aqui da região”, finalizou o gerente.