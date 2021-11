Mãe de estudante critica falta de sinalização em escola no bairro João Eduardo

O deputado estadual, Neném Almeida (Podemos), usou as redes sociais para pedir que o governo do Estado possa conceder o abono de R$ 16 mil oriundos do recurso no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) a todos os servidores da Educação no Acre.

“É óbvio que os profissionais da Educação merecem reconhecimento. O papel do professor, sem dúvida, é insubstituível para a construção da sociedade. Por outro lado, fica evidente que o que deveria ser uma prática de valorização desses profissionais foi apenas mais um tropeço”, declarou.

Almeida destacou que o PL do governo não é um presente de natal como vem sendo noticiado pelo governo, segundo ele, caso não haja gasto de pelo menos 70% da quantia já disponível, no próximo ano o Estado não receberá mais aporte pelo Fundeb.

“A gestão está no final do seu terceiro ano e as desculpas são as mesmas: falta de tempo, falta de projetos e a dificuldade para licitar. Importante lembrar que caso o governo não consiga “gastar” pelo menos 70% da quantia já disponível, no próximo ano o Estado não receberá mais aporte pelo Fundeb. Peca a gestão, mas quem paga é o acreano. É estarrecedor”, comentou.