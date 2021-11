IMA e Levante Feminista realizam ato em protesto contra feminicídios no Acre

Nesta quinta-feira, 25, Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher, o Instituto Mulheres da Amazônia (IMA) e o Levante Feminista Contra Feminicídio realizaram um ato em protesto aos assassinatos de mulheres no Acre. A atividade aconteceu na aérea comercial do bairro Estação Experimental, em Rio Branco, próximo a antiga Funbesa.

Durante a manifestação, que contou com a parceria e participação do movimento feminista, as mulheres grafitaram um muro próximo ao local em que a acreana Keyla Viviane dos Santos, 29 anos, foi assassinada pelo ex-marido em frente a loja de confecções que trabalhava.

Além de Keyla, outras vítimas de feminicídio foram lembradas pelas manifestantes e terão seus nomes gravados na grafitagem. O ato marca o início da campanha internacional “16 de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”.

“Hoje estamos em 20 estados fazendo essa manifestação pelo fim da violência contras as mulheres. Estamos aqui para homenagear essas mulheres e exigir do Estado políticas públicas que garantam a dignidade das mulheres”, declara Concita Maia, presidente do IMA.

Familiares das vítimas de feminicídio no estado também participaram do protesto. De acordo com um levantamento do Ministério Público do Acre, em 2020, 12 mulheres foram assassinadas no Acre, e em 2021, até outubro foram registrados 8 feminicídios.

Terezinha Araújo, teve uma irmã vítima de feminicídio. “Desde a data de 1986, quando minha irmã foi assassinada que eu não largo a luta pelos nossos direitos. Tenho 70 anos, mas isso não me impede de lutar pelos direitos humanos, porque sou uma ex-seringueira, ex-agricultora e não fujo da luta”, diz.