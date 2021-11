Duarte se diz surpreso com Flaviano e que não vai sair do MDB

Surpresa foi a palavra usada pelo deputado estadual Roberto Duarte ao receber a notificação assinada pelo deputado federal Flaviano Melo, presidente da executiva estadual do MDB, o liberando do partido.

Duarte conversou com a reportagem do ac24horas. “Eu fiquei surpreso com a essa notificação do deputado federal Flaviano Melo me liberando, caso queira sair do partido. Ocorre que eu nunca disse isso, o que sempre falei é que o MDB é muito grande e deixou de trabalhar para formar chapa para as eleições do ano que vem”, explicou.

De acordo com o deputado estadual, não houve qualquer conversa com Flaviano. “Me estranhou, inclusive o tom da notificação. O deputado Flaviano Melo não conversou comigo, não perguntou minha opinião. Como disse, estou surpreso”, disse Duarte.

Roberto garantiu ainda que não pensa em sair do MDB no momento. “Eu simplesmente não vou sair. Vou aguardar e só saio se perceber que o partido não vai ter chapa para disputar as eleições do ano que vem. Aí, como sou candidato, obviamente, que vou procurar um outro partido”, garantiu.