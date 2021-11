A RECENTE declaração do governador Gladson Cameli citando a secretária de Educação, Socorro Neri, foto, como estando na sua pauta dos nomes favoritos para ocupar o espaço da vice na sua chapa da reeleição, motivou uma série de debates políticos nos bastidores. Até aqui, o governador tinha apenas enumerado o secretário Alysson Bestene, como favorito à indicação de 9%, numa escala de 1 a 10. Conversei ontem com figuras próximas ao governador, e foram taxativas de que a escolha se dará entre os dois nomes. Está descartado o governador ceder a qualquer pressão ou chantagem partidária sobre o nome do vice. E, uma boa parte defendendo que a Socorro Neri seja a vice, por também ser da extrema confiança do Gladson; e seria uma forma de projetar o prestígio às mulheres, maioria no eleitorado acreano. Essas mesmas fontes sustentam que, neste caso haveria uma priorização de eleger o Alysson para a Câmara Federal, pelo PP, contando com o apoio do grupo do deputado Nicolau Junior (PP), no Juruá. Dentro desta equação a secretária Socorro Neri se filiaria a um partido que não seja o PP, para não gerar a antipatia e flanco para críticas, de uma chapa puro-sangue do PP. Estamos perto de saber se as pedras serão mesmo estas. Se a Socorro deixar a secretaria até o início de abril de 2022, prazo para desincompatibilizações de quem vai ser candidato, será um claro sinal de que teremos uma mulher no jogo do poder na disputa do governo. Para não ter erro, é bom marcar 50% de chance para o Alysson Bestene ser o escolhido; e, 50% para a Socorro Neri.

A CABEÇA DO GLADSON

JÁ dá para conhecer um pouco da cabeça do governador Gladson. Não é de aceitar pressão de partido político; costuma tomar decisões próprias. Um exemplo foi a escolha da Socorro Neri como a sua candidata à PMRB, contrariando todas as expectativas dos seus aliados.

QUEREM DERRUBAR O VELHO BOCA

O PREFEITO Tião está mal de assessoria política (se é que aceita a sugestão de alguém), jamais poderia ter fechado a porta da prefeitura para não ouvir as reivindicações das categorias funcionais da PMRB. Deveria de pronto ter aberto conversas com as categorias; mas só depois de ser muito achincalhado no carro de som é que abriu a negociação. Tem assessor querendo derrubar o velho boca. Na radicalização, quem perde sempre é o gestor.

CONVERSAR NÃO FAZ MAL

O PRÓPRIO prefeito deveria ter estado na conversa com as categorias; explicar que, legalmente, este ano não pode conceder reajuste, e marcar uma data para a discussão sobre um novo PCCR, em 2022. Conversar não faz mal. E, nem tira o pedaço de ninguém.

CASA COM OS FILHOS

SÃO vergonhosos os salários bases dos médicos e dentistas. Foi uma herança que recebeu das gestões do PT. Isso é verdade. Mas, na administração pública, quem casa com a viúva, cria os filhos. Antes de pensar em ponto eletrônico, que ele pense em resolver essa situação. É a velha história de cumprir deveres antes de exigir direitos.

CARAPUÇA NO AR

NA POLÍTICA, os recados costumam vir nas entrelinhas das declarações. Não passou esquecida a afirmação do governador Gladson de que, não aceitará faca no pescoço para a escolha do candidato ao Senado da sua chapa. A carapuça ficou no ar. Este, é um bode na sala do Gladson.

APARENTEMENTE

PELA última pesquisa nacional o Lula continua favorito, com o Bolsonaro em segundo. A surpresa foi o ex-Juiz Moro, aparecendo em terceiro com 10%. Um número considerável na largada de quem nunca foi político.

ADORA UM TIRANO!

O PRESIDENTE eleito da Nicarágua, Daniel Ortega, um tirano de uma republiqueta de bananas; antes da sua eleição mandou prender os jornalistas que o criticavam e os candidatos a presidente pela oposição. E, vem o Lula fazer a defesa de Ortega se eternizar no poder, comparando-o com uma das maiores democratas do mundo, a respeitável ex-chanceler alemã Ângela Merkel, que ficou anos à frente da Alemanha. Comparação tosca. Aliás, o Lula adora um tirano!

CARNAVAL COMPROMETIDO

MAIS de 50 cidades de São Paulo cancelaram o carnaval. A prefeitura de Belo Horizonte também vai no mesmo caminho. É um tema para o debate. A cobertura vacinal em boa parte do país é muito baixa. Vamos ver como será por aqui.

FÉ, WENDY!

VAMOS fazer uma corrente de pensamentos positivos pela recuperação do deputado Wendi Lima. Fé, Wendi!

CONVERSA MÉDICA

ENCONTREI ontem com dois amigos médicos, que me fizeram a observação de que uma cirurgia bariátrica, que é de grande porte, de alta complexidade, só poderia ser autorizada para uma unidade de saúde que tivesse uma UTI completa. E que, cabe à ANVISA fiscalizar. Como sou leigo, não opino, apenas registro o comentário, sem fazer relação com casos reais.

REAÇÃO DA CHAPA

FONTE não se revela, mas ouvi ontem de um pré-candidato a deputado federal do PSL, de que o vice-governador Rocha vai “quebrar a cara” se pensa que vai entrar na chapa para se beneficiar, e diz que poderá haver uma rebelião dos candidatos, para não lhe aceitar.

O GRANDE JÁ É GRANDE

O secretário de Agricultura, Nenê Junqueira, tem sido ativo na função e, mais ativo, na defesa das pautas do agronegócio. E esquece do grosso dos que atuam na agricultura, que são os que estão na agricultura familiar.

FAZENDO O REGISTRO

O professor Alcione reclamou não aparecer no BLOG, na relação dos candidatos a deputado pelo PSD. Fica feito o devido registro. O resto é com ele e com os eleitores.

CONVERSA CONGELADA

O GRUPO político de uma das candidaturas ao Senado ligada ao governador Gladson Cameli procurou o senador Sérgio Petecão (PSD), querendo uma conversa política para formar na sua chapa. Petecão empurrou para 2022.

ESPERAR O DESFECHO

O SENADOR Márcio Bittar (PSL) vai esperar a decisão do governador Gladson Cameli sobre quem será seu companheiro para o Senado, para depois se pronunciar. O governador sabe o que pensa o Bittar sobre o assunto.

DEIXA A VIDA ME LEVAR

O CANDIDATO ao governo, deputado Jenilson Leite (PSB), continua peregrinando pelo estado, conversando e conversando, vendendo seu peixe. Está naquela da música do cantor Zeca Pagodinho… Deixa vida me levar…

O PARÂMETRO É OUTRO

A CANDIDATURA do Jorge Viana (PT) ao Senado não deve ser vista apenas pelo parâmetro do nicho de votos petistas, os votos do JV ultrapassam os muros do partido.

FRASE MARCANTE

“Um político divide os seres humanos em duas classes: instrumentos e inimigos”. Friedrich Nietzsche.