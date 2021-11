Rio Juruá sobe rapidamente em Cruzeiro do Sul e Defesa Civil acredita em alagação para 2022

Desde o início da semana, o nível das águas do Rio Juruá, sobe rapidamente em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. Na segunda feira, 22, estava com 6,89 metros e nesta quarta feira, 24, está com 8,96 metros. A cota de Alerta do Rio Juruá é de 11.80 metros e de Transbordamento , é de 13 metros.

O comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, tenente Josadac Ibernon, afirmou que a subida rápida é normal para este período do ano e que não há fortes chuvas nas cabeceiras do Juruá, que está recebendo água do Rio Môa e outros afluentes. “Ainda não podemos afirmar que haverá enchente porque essa elevação do nível do rio Juruá é normal para essa época. E essa subida foi somente aqui Cruzeiro do Sul . Em Porto Walter e Thaumaturgo não subiu”, cita.

O coordenador da Defesa Civil do município, tenente Lima, acredita que o Juruá deve oscilar entre as marcas de Alerta e Transbordamento até o final do ano e se elevar em janeiro de 2022. No início deste ano o Rio teve quatro enchentes e em fevereiro alcançou a marca histórica de 14.32 metros, registrando a maior cheia do Juruá. “Em janeiro deste ano teve a grande cheia histórica de 14.32 metros e a enchente pode se repetir”, alerta Lima

Mais de 30 mil pessoas foram atingidas pelas alegações deste ano e foram levados para abrigos públicos. A prefeitura decretou Estados de Anormalidade e também de Emergência. Mais de 12 bairros foram alcançados pelas águas e ficaram mais de um mês sem energia elétrica.