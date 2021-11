Cinco pessoas são presas por fraude a documentação veicular no Acre e outros estados

Investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) investigam o motivo de 28 câmeras do sistema de segurança da Estação Rodoviária Internacional de Rio Branco estarem desligadas na madrugada desse domingo, 21, quando uma quadrilha formada por cerca de 10 homens armados invadiram o local e roubaram um caixa eletrônico.

O grupo que estava em dois automóveis usou o caminhão com placa HOM 7234, de Senador Guiomard, de cor branca, para arrancar o caixa eletrônico que foi colocado na carroceira e levado diante de testemunhas. Para o azar dos assaltantes, o veículo atolou quando transitava pelo Ramal do Macarrão, no bairro Belo Jardim I, onde foi abandonado.

Policiais militares que atenderam a ocorrência levaram o caminhão com o caixa para a Delegacia de Flagrantes. Também foi preso o homem que conduzia o veículo pesado. O delegado Adriano Morais, plantonista da DEFLA, anunciou também a apreensão dos automóveis usados pelos assaltantes.

Entenda o caso

O assalto ocorreu por volta de 2h30min de ontem. Primeiro, cerca de 8 homens que estavam em dois automóveis chegaram e por alguns minutos analisaram a situação. Depois, chegaram os demais integrantes do bando com o caminhão guincho, usado para retirar e roubar o caixa eletrônico com facilidade.

Minutos depois, integrantes da Companhia de Rádio Patrulha e do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) foram acionados para atender a ocorrência.

Buscas foram realizadas em vários pontos estratégicos da cidade, e no início da manhã o caminhão com o caixa eletrônico roubado foi encontrado atolado no Ramal do Macarrão.

Quando chegaram no local da ocorrência para fazer o levantamentos iniciais na tentativa de obterem pistas dos assaltantes, investigadores foram surpreendidos com a informação que todas as 28 câmeras do sistema de segurança da Estação Rodoviária Internacional de Rio Branco estava desligadas no momento do assalto, o que evidentemente facilitou ação dos bandidos, dificultando o trabalho da polícia que contava com as imagens das câmeras estrategicamente instaladas, para tentar elucidar o crime.