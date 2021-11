Grêmio vence a Chapecoense e renova esperança na Série A

Imagem: CAIO ROCHA/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

A série de cinco jogos sem vitórias do Fortaleza no Brasileirão terminou. Jogando no Castelão, a equipe de Juan Pablo Vojvoda venceu o Palmeiras por 1 a 0, em uma partida pouco movimentada. O gol da vitória saiu dos pés de Robson, ainda no primeiro tempo, aproveitando um rebote de Weverton. Patrick de Paula chegou a empatar nos minutos finais, mas o lance foi anulado por impedimento.

A vitória melhora o clima no Fortaleza, abalado pela goleada de 4 a 0 sofrida para o Ceará na última rodada. Na quarta colocação com 52 pontos, a equipe segue vivíssima na briga por uma vaga direta para a fase de grupos da próxima Libertadores – a equipe está a dois pontos do Red Bull Bragantino, quarto colocado. Até o fim da rodada, os comandados de Vojvoda ainda poderão ser ultrapassados na tabela pelo Corinthians, que recebe o Santos amanhã na Neo Química Arena.

Já o Palmeiras está matematicamente fora da briga pelo título. Faltando quatro jogos para fazer, o time de Abel Ferreira poderá chegar apenas aos 71 pontos, um a menos do que o Atlético-MG tem atualmente. Assim, o foco agora é 100% na final da Libertadores.

O que vem agora

O próximo compromisso do Fortaleza será na Vila Belmiro, diante do Santos, na quinta-feira (25), às 19h (de Brasília). Dois dias antes, o Palmeiras recebe o líder do Brasileirão, o Atlético-MG, às 21h30 (de Brasília). Será o último compromisso da equipe de Abel Ferreira antes da final da Libertadores.

Foi bem: Robson

Em um jogo pouco movimentado, o destaque foi o posicionamento de Robson. Atento ao chute de David, o atacante soube avançar em condição legal para aproveitar o rebote de Weverton e balançar as redes do Palmeiras.

Foi mal: Mayke

Escalado como titular da lateral-direita, Mayke apresentou dificuldades tanto na marcação quanto nas saídas para o ataque.

Abel vai com força quase total

O Palmeiras vai com força quase total para enfrentar o Fortaleza, hoje (20), no Castelão, pelo Brasileirão. Depois de colocar um time alternativo no clássico contra o São Paulo, o técnico Abel Ferreira decidiu voltar com os titulares, escalando Mayke na direita, em vez de Marcos Rocha, e Danilo no meio, com o veterano Felipe Melo ficando no banco de reservas.

O gol do Fortaleza no fim do primeiro tempo saiu de uma jogada que nenhum dos dois clubes estava tentando: o chute de fora da área. Aos 38 minutos, o zagueiro Gustavo Goméz saiu jogando errado e permitiu um contra-ataque do Fortaleza. David arriscou de fora da área, Weverton deu rebote e Robson apareceu para abrir o placar para os cearenses.

Até aquele momento, o que se via no Castelão era muito passe curto, mas poucas chances de perigo. As principais saíram com o Fortaleza. Pouco antes do gol, Marcelo Benevenuto cabeceou para uma boa defesa de Weverton.

Weverton e Gustavo Gómez têm discussão ríspida

O goleiro palmeirense foi protagonista de um momento de destaque ainda no primeiro tempo. Dois minutos depois do gol do Fortaleza, Weverton e Gustavo Gómez começaram a bater boca. Depois da partida, o zagueiro afirmou que o desentendimento aconteceu porque o goleiro queria que ele fosse reclamar com o árbitro por um lance envolvendo o lateral Mayke, que estava no chão.

Assim que Danilo fez uma falta no meio de campo em Matheus Jussa, Gustavo Goméz se virou em direção ao gol palmeirense e começou a bater boca com Weverton, que fazia um gesto com o cotovelo. O zagueiro paraguaio era quem se mostrava mais irritado. Ele chegou a ser contido por Luan e Danilo, mas continuou reclamando com Weverton. Na sequência, foi em direção ao técnico Abel Ferreira apontando para onde estava o goleiro palmeirense.

Patrick de Paula marca, mas arbitragem anula

O Palmeiras chegou muito perto de conseguir o empate no Castelão. Aos 44 minutos, Patrick de Paula arriscou de muito longe e o goleiro Marcelo Boeck aceitou. Depois de uma consulta ao VAR, no entanto, o árbitro Ramon Abatti Abel anulou o lance por interferência do zagueiro Gustavo Gómez, que estava em posição irregular.

Pikachu desmaia e sai de maca

O lateral Yago Pikachu protagonizou um momento de preocupação nos minutos finais da partida. Logo depois da anulação do gol de Patrick de Paula, o jogador do Fortaleza desmaiou à beira do gramado e precisou de um rápido atendimento dos médicos da equipe cearense. Ele havia sido substituído aos 23 minutos da etapa final.

Enquanto a ambulância chegava ao local, Pikachu acordou e ficou sentado. Por precaução, ele foi levado pela ambulância para o hospital. De acordo com a transmissão do jogo, os médicos do Fortaleza acreditam ter sido uma queda de pressão do jogador.

O jogo do Palmeiras: muito passe atrás e pouca verticalidade

Tocar a bola entre os zagueiros e forçar uma jogada em profundidade. Essa foi basicamente a estratégia do Palmeiras durante todo o jogo. No primeiro tempo, a equipe chegou a atingir 61% de posse de bola, mas não conseguia incomodar o goleiro Marcelo Boeck. No segundo tempo, os constantes erros de passe dificultavam as tentativas de buscar o empate.

O jogo do Fortaleza: contra-ataque forte decide o jogo

O Fortaleza também teve dificuldade na criação no primeiro tempo, mas conseguiu assustar mais que o Palmeiras. Sem contar com Éderson, seu meia mais perigoso, a equipe apostou nas jogadas em velocidade e nos contra-ataques. Foi assim que surgiu o gol de Robson.