Manutenção Automotiva: Escola SENAI tem inscrições abertas para o curso

Um dos cursos que oferecem um bom índice de empregabilidade e oportunidades de crescimento no mercado acreano está com inscrições abertas na Escola SENAI: Técnico em Manutenção Automotiva. De acordo com Jamis Fernandes, coordenador do Núcleo de Educação, muitos ex-alunos foram absorvidos rapidamente, chegando até à chefia de oficina de concessionárias da cidade. Os interessados podem se inscrever na Loja Virtual do Mundo SENAI no Acre (https://loja.mundosenai.com.br/ac/).

Conforme aponta o Mapa do Trabalho Industrial 2019-2023, que é um estudo realizado pelo SENAI Nacional, a taxa de crescimento das vagas para técnicos em mecânica veicular será de 19,9%. Por meio do levantamento, fica evidente a relação entre a transformação digital na indústria automotiva e a demanda por mão de obra especializada.

O técnico em manutenção automotiva tem muitas oportunidades no mercado e visa à capacitação com base no perfil de competências, com sólidos conhecimentos para realizar diagnósticos, manutenção e apoiar tecnicamente o aprimoramento de sistemas veiculares, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente. O curso é presencial e tem carga horária de 1.280 horas, sendo no período noturno. Para mais informações, o contato via WhatsApp é (68) 99985-3935.