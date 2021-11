Justiça arquiva processo contra filhos de Lula por sonegação fiscal

A modelo Fernanda Santos da Costa foi nomeada no último dia 22 de outubro para ocupar cargo em comissão de nível CEC-3, no governo do Acre. Lotada na Secretaria de Licitação, ela se apresenta como bacharel em direito, com pós graduação em Direito Contratual, mas com com menos de um mês no cargo, já goza de alguns dias de férias. A denúncia foi enviada ao ac24horas, junto com prints de publicações de Fernanda nos últimos dias, inclusive nesta quinta-feira, 17, curtindo sua viagem à Fortaleza.

A reportagem entrou em contato com a modelo que não se pronunciou, mas tratou de na mesma hora apagar as publicações em seus stories do Instagram onde aparecia nas praias da capital cearense. Além dos prints, ainda existem publicações que comprovam as férias da comissionada, como um registro em uma conceituada rede de restaurantes em um shopping de Fortaleza.

O ac24horas procurou a Secretaria Adjunta de Compras e Licitações (Selic). A assessoria do órgão afirmou que a viagem foi autorizada, mas que os dias de falta serão compensados mais à frente. A informação é de que a modelo trabalhou até a última sexta-feira e por conta do feriado só vai faltar apenas três dias. A ideia, de acordo com a resposta, é que Fernanda trabalhe de forma integral no final do ano, quando tradicionalmente há revezamento de servidores.