Abertas as inscrições para Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor no Acre

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apresentou nesta quinta-feira (18) a previsão climática para os próximos seis meses no Brasil. Até março de 2022, a projeção é que chova abaixo da média no Acre.

A previsão mostra a tendência de como serão os próximos seis meses, baseado na observação de dados passados e no comportamento da atmosfera, sendo diferencial para a tomada de decisão do produtor rural, para o planejamento da geração hídrica e a viabilidade do transporte nas principais bacias hidrográficas do país.

O modelo de previsão de clima para os próximos 6 meses compreende três Estações: Primavera, Verão e Outono. A previsão inicia no final de novembro de 2021 e se estende até abril de 2022.

Novembro tem se mostrado um mês com muita chuva na faixa centro-norte do Brasil e, o resultado do modelo do Inmet indica que até o final do mês esse padrão será mantido. Além disso, são previstas chuvas abaixo da média para a Região Sul.

A previsão para dezembro indica chuvas abaixo da média (entre 10 e 50 mm) no Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, norte de Minas Gerais, Acre, sudoeste do Amazonas e em áreas do Matopiba (região que abrange áreas dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia). Nas demais áreas, as chuvas deverão ficar próximas ou ligeiramente acima da média.

Em janeiro são previstas chuvas abaixo da média em Goiás, Minas Gerais, Distrito Federal, Espírito Santo e no centro do Mato Grosso do Sul, sul e leste de Tocantins, sul do Piauí e na Bahia (exceto no leste do estado). A Região Sul poderá ter chuvas de ligeiramente acima da média, assim como o estado de São Paulo e a faixa norte do Brasil.

Fevereiro poderá ter chuvas irregulares em praticamente toda a região central e o Sul do País. Destaque para áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina onde o modelo indica, novamente, chuvas abaixo da climatologia (média).

No início do Outono (meses de março e abril), o modelo de previsão climática do Inmet indica chuvas abaixo da média na Região Sul e também no Mato Grosso do Sul e no sul do Mato Grosso. Em março de 2022, a tendência é de chuva acima da média no Amazonas, Roraima, Pará, Piauí e centro e sul do Ceará. Também há uma tendência de chuva acima da média no sul de Minas Gerais e norte de São Paulo, região de reservatórios importantes para o setor elétrico.