Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul não tem pacientes na clínica Covid-19

A Polícia Civil investiga o acidente que matou duas adolescentes no último domingo, 14, na zona rural de Cruzeiro do Sul. O delegado Lindomar Ventura ouviu nesta quarta-feira, 17, duas parentes das meninas e o motorista do caminhão com o qual as meninas, que estavam em uma motocicleta, colidiram de frente.

O delegado relata que o teste de bafômetro a que o motorista foi submetido após o acidente, atestou que ele não estava embriagado ao volante na hora do fato.

Dhemili Barrozo Gomes e Queila Paixão da Silva, ambas de 13 anos, andavam de moto em alta velocidade e sem capacete e morreram na hora ao colidir de frente com um caminhão, no Ramal 3, na BR-364.

A circunstância do acidente será descrita em um laudo pericial. O inquérito policial vai apontar os responsáveis pelo acidente, já que as duas meninas, ambas com 13 anos de idade, não eram habilitadas para pilotar a moto em que circulavam no Ramal 3 em alta velocidade e sem capacete. “Não há informação ainda confirmada de que a motocicleta pilotada pelas duas adolescentes estivesse com elas mediante a autorização do responsável e isso nós temos que apurar. Mas não descartamos responsabilizar pessoas por isso”, relata a autoridade policial.

Ventura destaca que nos ramais da região é comum que menores de idade dirijam veículos como motos e carros e faz um alerta para os pais. “É muito grande o risco de acidentes e isso requer atenção dos pais, que podem sim ser responsabilizados em casos assim”, conclui.

O momento do acidente foi filmado por pessoas que registravam as meninas andando de motocicleta no Ramal e o vídeo foi divulgado nas redes sociais.

Queila faria 14 anos no próximo dia 5 de dezembro e Dhemili completou 13 anos em maio. Os corpos foram enterrados no Cemitério da Vila Santa Luzia na última segunda-feira, 15.