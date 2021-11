Em Acrelândia, Vanda Milani defende setor rural forte

A deputada federal Vanda Milani defendeu o fortalecimento do setor rural durante a oitava edição do projeto Carreta Ambiental na manhã desta quinta-feira (18) no município de Acrelândia. Para ela, o meio ambiente destrava embargos importantes para realização de grandes projetos fundamentais para o desenvolvimento. “A Carreta chega para ser parceira do produtor, menos burocracia e mais agilidade representa avanços e ganhos para o meio rural”, comentou.

A edição em Acrelândia conta com a participação de entidades importantes como o SENAR, o SEBRAE, o BASA e o Banco do Brasil. Nesta sexta, as entidades reunidas ministram palestras voltadas para orientações de crédito. Segundo Jairo Martins, do Banco do Brasil, no município, a entidade homologa R$ 5 milhões em financiamentos por mês no município. “Com a vinda da carreta a expectativa é que as operações de crédito aumentem, uma vez que teremos mais produtores regularizados e habilitados para receberem incentivos”, disse Martins.

Mauro Marcelo, superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) agradeceu o apoio da deputada Vanda Milani ao “sistema S”. Representantes de escritórios de consultoria ambiental elogiaram a ação do governo do Acre. O prefeito Olavinho disse que essa é uma grande oportunidade de o município alavancar o setor produtivo. “Somos o maior produtor de café e banana, com mais incentivo do governo do Acre, vamos avançar no cultivo de outras espécies e gerar ainda mais riquezas para o estado”, analisou.

A carreta ambiental realiza atendimentos até o próximo sábado no Calçadão de Eventos em Acrelândia. Na próxima segunda, o projeto volta para Plácido de Castro, no Distrito de Campinas.

Concha acústica

A deputada federal Vanda Milani, anunciou durante a abertura do evento, R$ 1 milhão para construção de uma concha acústica, no calçadão de eventos na cidade. O pedido foi feito pelo vereador Cleusson de Oliveira com aval de todos os vereadores da Câmara Municipal do município.