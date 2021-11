Dupla é presa no Mocinha Magalhães com tabletes de maconha e cocaína

Uma ação do Policiais Militares do GIRO do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) resultou na prisão de Carlos Gabriel Barroso de Souza, de 19 anos e Diego Reis Rosa, de 20 anos, na tarde desta quinta-feira, 18, pelo crime de tráfico de drogas. As prisões ocorreram no Beco da Pitanga, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

A guarnição policial estava fazendo uma patrulhamento de rotina na região, de intenso tráfico de drogas, quando visualizou os três jovens em fundada suspeita. O trio ao perceber a aproximação dos policiais, correram entrando em uma área mata e em seguida saíram pulando os muros de residências na tentativa de fugir. Quando dois dos traficantes perceberam que iriam ser presos, ainda tentaram se desfazer dos entorpecentes jogando por cima do muro de uma residência. O terceiro criminoso conseguiu fugir.

A dupla abordada recebeu voz de prisão e as drogas (16 tabletes de maconha e 16 trouxinhas de pasta a base de cocaína) foram apreendidas com a permissão do proprietário da casa, em seguida, os traficantes foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.