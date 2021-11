Criminosos que ameaçaram atirar na barriga de grávida em assalto são presos

No Acre, as chuvas serão intensas nesta sexta-feira (19), desde as primeiras horas do dia, principalmente no leste e no sul do Estado, inclusive, em Rio Branco.

A previsão é do portal O Tempo Aqui, de Davi Friale.

“Nossas estimativas são de que o acumulado de chuvas fique situado entre 50 e 100mm, na maioria dos municípios do estado. Em Brasileia e Rio Branco, as chuvas deverão começar nesta quinta-feira e continuarão durante a noite e no dia seguinte”, diz o estudioso do clima acreano.

Com o frio polar que chegará ao Acre, a temperatura ficará amena, cujas máximas, durante o dia desta sexta-feira, deverão oscilar entre 22 e 25ºC. Já, as mínimas, ao amanhecer de sábado e de domingo, entre 18 e 21ºC. Não será uma friagem típica, mas o calor abafado dos últimos dias dará uma pequena trégua.

Segundo Friale, devido ao mau tempo existe a possibilidade de ocorrência de transtornos à população como inundação de ruas, queda de galhos e árvores, danos às edificações e deslizamentos de terra, além do perigo potencial dos raios.

“Assim, é importante que a população e as autoridades fiquem atentas para evitar maiores prejuízos ou transtornos”, alerta.

A incursão de ar polar deixará o tempo um pouco mais seco a partir da tarde deste sábado e, principalmente, no domingo. Assim, o calor voltará a predominar e o tempo ficará, em geral, bom, com sol e nuvens, na maior parte do Acre, principalmente, em Rio Branco, Brasileia e demais municípios do leste e do sul do estado. As chuvas, se ocorrerem, serão rápidas e pontuais, com maior probabilidade no vale do Juruá.