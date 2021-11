Neném relembra governo das promessas de convocar cadastro de reserva da Polícia Civil

Uma ação conjunta das Polícias Civil, Militar e Federal, com o apoio da Polícia Nacional da Boliviana, conseguiu prender nessa terça-feira, 16, na periferia do município Plácido de Castro, um jovem de 18 anos acusado de integrar facção criminosa e quadrilha especializada no roubo de carros na fronteira.

O acusado foi flagrado quando tentava fugir numa caminhonete Amarok, que havia sido roubada horas antes, após assalto a uma propriedade rural no município vizinho, Acrelândia. Autuado por roubo qualificado e associação criminosa, ele deverá ser transferido para o presídio da capital. Outros três membros do bando que fugiram do cerco policial estão sendo procurados.

Na terça-feira, a polícia de Plácido de Castro foi avisada de um assalto ocorrido em Acrelândia, onde homens armados haviam invadido uma propriedade rural fazendo moradores de reféns. Na fuga, eles roubaram vários objetos de valor o carro da família. Os assaltantes furaram um cerco policial e fugiram para a Bolívia e abandonaram o carro roubado, que atolou próximo à Vila Evo Morales.

Os assaltantes, que seriam quatro, foram surpreendidos por policiais civis, militares e federais numa residência do bairro Democracia, na periferia de Plácido de Castro. Depois de uma intensa troca de tiros, três deles fugiram para o matagal.

O jovem de 18 anos preso no local confessou sua participação no assalto. Segundo o delegado de Plácido de Castro, Danilo Cezar, o homem preso seria membro de uma quadrilha especializada em roubos de carros na área de fronteira e já estava sendo investigado. “Apesar da pouca idade, é um velho conhecido da polícia local. Já estávamos à sua procura por outros crimes”, comentou a autoridade.