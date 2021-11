MP dá prazo de 10 dias para Joabe e Marfiza se explicarem acerca de aquisição de marmitex e cestas básicas

“Alegria de pobre dura pouco”. Foi assim que o acreano identificado pelo nome de Almeida Barcio, 25 anos, anunciou o fim do seu ‘relacionamento’ nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (17).

Almeida viralizou nas redes sociais neste feriadão, após realizar uma publicação em busca de uma namorada “postiça”, para as festividades de final de ano em grupos no Facebook.

Na publicação, Almeida, que trabalha como trader financeiro, garante um trato no salão até um motorista para buscar e deixar a “namorada” em casa durante as festividades. O que muitos não esperavam é que após 24 horas da proposta circulando nas redes sociais ele fosse encontrar uma namorada.

No entanto, um vídeo compartilhado nas redes sociais nesta quarta-feira, 17, Almeida conta o fim do relacionamento. Segundo ele, o término ocorreu após uma conversa de três horas com a então namorada em razão da repercussão do relacionamento nas redes sociais e as críticas de familiares da namorada.

Almeida, que mora nas redondezas do Manoel Julião, afirmou que não divulgou a foto propriamente do rosto em razão da privacidade da nova namorada.

“É como diz o ditado: Alegria de pobre dura pouco. Essa mulher que eu estava conhecendo, a família dela perseguiu ela por isso, por ter reconhecido ela pelas tatuagens e até o ex dela xingou ela, e homem de verdade não xinga mulher. Nós conversamos ontem por uma três horas, ela disse que eu era doido porque nunca tinha conhecido alguém como eu e a gente acabou terminando o relacionamento. Estou fazendo esse vídeo para explicar e irei apagar todas as publicações feitas nos grupos da OLX. Estou há três anos solteiro, sou da igreja, e peço todo o dia pra Deus me libertar do vício do cigarro. Sou um cara brincalhão e também muito legal. Minha fase de curtição já acabou”, afirmou.

Veja o vídeo: