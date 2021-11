Explode propostas de namoro no Facebook após “casal relâmpago”

Em setembro passado, o hospital Epaminondas Jácome, de Xapuri, recebeu da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) uma nova ambulância de transporte sanitário, veículo indicado para o suporte básico em que não haja a necessidade de intervenção clínica no local, ou seja, para fazer o transporte de pacientes com quadros em que não exista risco de morte.

No entanto, dois meses após a entrega, a viatura ainda não está transportando pacientes por falta de motoristas, segundo foi informado pela direção da unidade hospitalar. De acordo com o gerente geral, o enfermeiro Josimar dos Santos, existe uma pactuação entre o estado e os municípios para que as prefeituras disponibilizem os motoristas para a ambulância.

A pactuação a que o gestor do hospital se refere está documentada na Resolução CIB/AC Nº 44/2021, da Comissão Intergestores Bipartite. O documento diz que as prefeituras são responsáveis por contratar os condutores para as viaturas “brancas”, de suporte básico e de média complexidade. Os servidores serão cedidos ao estado, responsável pela manutenção e abastecimento dos veículos.

A respeito do assunto, no último dia 12, foi realizada uma reunião envolvendo vereadores de Xapuri, o diretor do Samu, o médico Pedro Pascoal, por meio de videoconferência, o deputado estadual Antônio Pedro, o prefeito Bira Vasconcelos, o subsecretário municipal de Saúde, Daniel Lima, e o diretor do Hospital Epaminondas Jácome, Josimar dos Santos.

Na ocasião, o prefeito Bira Vasconcelos disse estar surpreso por não ter sido avisado sobre nenhuma parceria que seria necessária para o funcionamento da ambulância e que apenas soube da chegada da viatura pelas redes sociais. É que o gestor municipal não foi avisado da entrega da ambulância, da qual participaram apenas a equipe do deputado Antônio Pedro e funcionários do hospital.

Na reunião, Vasconcelos disse que agora que está ciente do assunto, buscará o mais rápido possível, dentro da legalidade, a disponibilização de profissionais para atender à demanda e colocar à disposição da população o uso da ambulância de atenção básica que já se encontra em Xapuri desde o dia 20 de setembro, já tendo sido levada para Brasiléia durante esse período.

A reunião realizada no último dia 12 se encerrou com o compromisso firmado entre estado e município de buscarem resolver a situação o mais brevemente possível. Os vereadores estão preocupados com a situação e temem que o município possa até mesmo perder a ambulância pela falta de motoristas para operá-la.

Prejuízos à população

A falta da ambulância de suporte básico está causando prejuízos à população. No último sábado (13), uma criança com uma grave fratura em um dos braços não foi transferida de imediato para Rio Branco porque a direção do Samu já havia regulado a transferência de uma grávida em situação que oferecia risco tanto para a mãe quanto para o bebê.

Por meio do Facebook, uma funcionária da Saúde, Gleicimara Furtado, com quem a reportagem manteve contato, afirmou que os médicos em Xapuri disseram que o caso não era emergência e os acusou de irresponsabilidade e negligência quando atenderam o garoto. Ao ac24horas ela afirmou que se baseou nas informações repassadas a ela pela mãe da criança.

Ouvida, a gerência do hospital argumentou que a regulação de pacientes não é feita pelos médicos, mas sim pela coordenação do Samu. Ainda de acordo com a direção, depois de atendido na unidade local, o garoto recebeu o encaminhamento para o Pronto Socorro de Rio Branco, tendo sido levado pela própria família em transporte particular.

De acordo com Gleicimara Furtado, que afirma ter prestado apoio à mãe e ao garoto, que tem 9 anos de idade, ele foi prontamente atendido no Pronto Socorro de Rio Branco, tendo sido submetido a cirurgia nesta terça-feira (16). Ele teve alta médica nesta quarta-feira (17) e já voltou para a Xapuri com retorno ao PS marcado para daqui a duas semanas.