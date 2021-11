Nível do rio Acre subirá 4 vezes mais até fim de novembro, aponta previsão

As chuvas devem se intensificar nós próximos dias e elevar o nível dos rios do Acre. A previsão é do meteorologista Davi Friale, que afirma que após o feriado do dia 15 de novembro, uma nova onda polar fraca deixará o tempo extremamente instável, entre os dias 17 e 19, com chuvas intensas a qualquer hora no Acre e nas áreas vizinhas.

De acordo com Friale, as chuvas serão diárias, com acumulados que poderão passar de 200 milímetros nos próximos doze dias, em muitos municípios acreanos e nos Estados e países vizinhos.

O nível dos rios começará a subir muito nos próximos dias. Em Rio Branco, o rio Acre deverá subir rapidamente no fim desta semana e, até o fim de novembro poderá passar dos atuais 2 metros para mais de 8 metros. Não há sinais de alagações intensas no Acre.

De acordo com o Boletim Agrometereológico Mensal do Ministério da Agricultura durante o mês de outubro de 2021, as chuvas ocorreram de forma significativa sobre grande parte do Brasil, exceto na costa leste da Região Nordeste, onde as chuvas foram mais irregulares.

“Na Região Norte, as chuvas foram volumosas e superiores a 120 mm, com maiores acumulados de chuva concentrados no Acre e partes sudoeste e nordeste do Amazona”, diz o boletim divulgado no último fim de semana.