Com cinco novos casos, Acre não registra óbitos por Covid-19

Em agenda no interior do Estado, o deputado federal Alan Rick (DEM) visitou a cidade de Tarauacá e em entrevista ao radialista da Difusora Acreana, Albanir Moraes, garantiu a retomada das obras das escolas no município.

“Ainda em outubro estivemos no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, com a equipe da AMAC em Brasília, e tratamos da repactuação das obras inacabadas das escolas de Tarauacá. Na semana passada recebemos a prefeita Maria Lucinéia (PDT) que agradeceu nosso empenho e pediu nosso apoio para a finalização dessas obras. Educação é uma das prioridades do meu mandato. Além de repactuar os recursos no FNDE, também vou destinar emendas para que as obras sejam concluídas”, afirmou o Alan Rick.

Ainda sobre as demandas da educação, o deputado falou sobre tratativas com a reitora da Universidade Federal do Acre para a interiorização do ensino superior. “Essa é uma demanda que tenho ouvido em vários municípios. E ouvi aqui em Tarauacá também. Já conversei com a reitora da UFAC e vamos trabalhar para direcionar recursos para aumentar a oferta de cursos superiores nos municípios.”, disse.

Durante a entrevista, o deputado fez o anuncio de uma obra muito desejada pela população de Tarauacá. A pavimentação da Avenida Avelino Leal, via de acesso ao Hospital Dr. Sansão Gomes.

“Trabalhei muito para que a estrutura e atendimento do hospital fossem melhorados. Garanti mais de R$ 1,5 milhão para reforma e aquisição de equipamentos ao Hospital Sansão Gomes e agora quero ver a Avenida que dá acesso ao hospital pavimentada. Isso melhora a vida de quem vai em busca de atendimento, dos profissionais que precisam trabalhar todos os dias. É benefício pra cidade”, completou.

O reforço nos atendimentos de especialidades médicas também foi abordado durante a entrevista. Através de uma parceria entre o gabinete do deputado, a Secretaria de Saúde do Acre e o Hospital Israelita Albert Einstein será possível aumentar a oferta de teleconsultas no Estado. “Tarauacá é um das seis cidades já contempladas com esse serviço, mas queremos ampliar e expandir para todo o estado. O hospital, que tem sede em São Paulo, foi eleito diversas vezes como o melhor hospital da América Latina pelo Ranking América Economia Intelligence. São os melhores especialistas médicos a disposição do nosso povo”, finalizou.