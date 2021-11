Artesanato acreano marca presença em Mostra realizada em Portugal

O número de servidores federais em atuação no Estado do Acre caiu 29,5% em uma década. Eles eram 7.391 em 2010 e agora são 5.204.

Há de se levar em conta que o quantitativo mensal oscila a cada mês mas há uma visível trajetória de redução ao mesmo tempo em que se ampliam as contratações temporárias.

Aposentados ou na ativa, os servidores federais do Acre estão mais concentrados no Ministério da Educação, que agrega 58,92% do contingente. O Ministério da Saúde aparece em segundo, com 12,66%. O Ministério da Agricultura está em 3º, com 8,36%.

Dos órgãos onde trabalham, a Universidade Federal do Acre é a quem tem o maior número: 2.342 servidores, ou 45% do total. O Ifac surge a seguir, com 13,91%.

O levantamento foi feito pelo ac24horas, usando os dados foram coletados junto ao Painel Estatístico de Pessoal (PEP) ligado ao Ministério da Economia. O presidente da Central Ùnica dos Trabalhadores (CUT) do Acre, Edmar Batistella, fez duras críticas à política neoliberal do governo -um fenômeno que ele chama de “Estado Zero” -que tem atuado pela redução dos servidores em detrimento da qualidade do serviço público. “Muita gente se aposentou e não houve reposição”, disse Batistella. No Acre, 68,95% estão na ativa.

Acesse o PEP e saiba mais sobre servidores públicos federais no Brasil: http://painel.pep.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=painelpep.qvw&lang=en-US&host=Local&anonymous=true