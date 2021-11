Setor de serviços apresenta novo tombo em setembro e cai 4,8%

Em setembro de 2021, o setor de serviços no Acre caiu 4,8%, segundo tombo seguido. Quatro das cinco atividades monitoradas pela Pesquisa Mensal de Serviços, do IBGE, apresentaram retração no período, com destaque para os transportes, que caíram 1,9% e, em nível de País, registraram o resultado negativo mais intenso desde abril de 2020 (-19,0%).

Os demais recuos vieram de outros serviços (-4,7%), de informação e comunicação (-0,9%) e de serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,1%). O único resultado positivo ficou com os serviços prestados às famílias (1,3%), sexto avanço seguido, período em que acumularam 52,5% de crescimento.

No Brasil a queda do setor de serviços foi 0,6% frente a agosto, na série com ajuste sazonal. Na série sem ajuste sazonal, em relação ao mesmo mês de 2020, o volume de serviços avançou 11,4%, sua sétima taxa positiva consecutiva. O acumulado do ano foi a 11,4%. O acumulado em 12 meses chegou a 6,8%, maior taxa da série histórica, iniciada em dezembro de 2012.

A média móvel trimestral para o volume de serviços apontou variação positiva de 0,3% no trimestre encerrado em setembro de 2021 frente ao nível do mês anterior, mantendo, portanto, a trajetória predominantemente ascendente desde julho do ano passado. Apenas uma das cinco atividades mostrou resultado positivo neste mês: os serviços prestados às famílias (2,4%). Por outro lado, três setores assinalaram taxas negativas: outros serviços (-1,2%), transportes (-0,6%) e profissionais, administrativos e complementares (-0,5%). Por sua vez, informação e comunicação (0,0%) ficou estável em setembro.

Frente a setembro de 2020, o volume do setor de serviços, ao avançar 11,4% em setembro de 2021, registrou a sétima taxa positiva seguida. O resultado deste mês trouxe expansão em quatro das cinco atividades de divulgação e contou ainda com crescimento em 74,7% dos 166 tipos de serviços investigados. Entre os setores, o de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (13,7%) e o de serviços de informação e comunicação (10,1%) exerceram as principais contribuições positivas sobre o volume total de serviços.

Apesar da redução em setembro, no acumulado de doze meses o saldo para o Acre é positivo e mostra crescimento de 14,4%.