O Juruá e seus mistérios políticos 

O SENADOR Márcio Bittar (PSL), reclamou ontem ao BLOG de fogo amigo indireto contra a sua pessoa; na sua visão, mais um sentimento de inveja de aliados, pelo fato do seu protagonismo nacional, ao conseguir encaminhar em emendas como relator do orçamento da União, em torno de 1 bilhão de reais para o estado. “Não vi o governo do estado como instituição; não vi aliados do governador, a sua bancada na Assembleia Legislativa, o governador a sua base de apoio na Câmara Federal; ninguém, levantar a voz em protesto contra a decisão do STF de brecar a liberação das emendas do relator da forma como vinha sendo feito pela Câmara Federal, cujos valores viriam para obras no estado. O que ainda se vê são deputados da base do governador atacando o Bolsonaro, um presidente que está mandando recursos para o Acre”, disparou um magoado Márcio Bittar.

Sobre as posições de parlamentares da oposição reverberando a decisão do STF, vê como natural, mas ressalva o que não pode aceitar é o governo que seria beneficiado com suas emendas, se calar ante a este fato. “Este silêncio de aliados do governo do estado é comemorar como se eu tivesse perdido algo; não perdi nada, quem pode perder é o Acre”, enfatizou.

Bittar diz ainda não entender o fato do presidente Jair Bolsonaro destinar muitos recursos para o estado e isso não ser ressaltado em pronunciamentos. “Isso não aceito”, falou ao BLOG. O senador Márcio Bittar (PSL) deixou um aviso de que, se alguém pensa que isso vai influenciar num recuo da candidatura da Márcia Bittar ao Senado, está enganado.

O CÉU NÃO É DE BRIGADEIRO

PELO que disse o senador Márcio Bittar (PSL) neste desabafo, na nota que abre o BLOG, nota-se um claro descontentamento com o grupo palaciano. E, isso deve se agravar se o governador Gladson empurrar para o próximo ano a escolha do nome ao Senado da sua chapa.

ASSISTINDO DE CAMAROTE

EM MEIO a esta confusão toda, com cinco candidatos ao Senado do grupo do governador disputando votos no mesmo espaço, a pulverização desses votos será inevitável, e a grande beneficiada será a candidatura ao Senado do Jorge Viana (PT). Nem é preciso conhecer de política, para chegar a esta conclusão. Ou existe dúvida?

ESPERAR A ESTABILIDADE

O QUADRO político no estado ainda está muito mexido, indeterminado, por isso o Jorge Viana (PT) só anunciará oficialmente a sua candidatura ao Senado no início de 2022, quando todas as pedras estiverem no tabuleiro.

SEM LUZ NO FIM DO TÚNEL

PELO QUADRO que está posto, não vejo nenhuma luz no fim do túnel de que o Palácio Rio Branco possa chegar na eleição para senador com uma única candidatura do grupo.

CONTINUA DERRETENDO

A CANDIDATURA à reeleição do presidente Bolsonaro continua derretendo. Perdeu em todas as pesquisas este ano. E, ontem, na pesquisa da Genial-Quaest, o Lula apareceu com larga margem de vantagem; com 48% das intenções de votos, contra 21% do presidente Bolsonaro.

O MELHOR POSICIONADO

MESMO tendo anunciado a sua candidatura há três dias pelo PODEMOS, Sérgio Moro, é o que melhor aparece pela “terceira via”, com 8% das intenções de votos. Na campanha, Moro poderá crescer devido à Lava-Jato.

TEMAS EM DISCUSSÃO

HÁ dentro do grupo do senador Sérgio Petecão (PSD) quem defenda que não lance candidato ao Senado em sua chapa ou então um nome para fazer número.

NENHUM IMPACTO

A DECISÃO do TCE de multar em 1 milhão de reais o prefeito Mazinho, não tem nenhum impacto jurídico que possa impedir a sua candidatura a deputado federal. Há ainda o fato que, com novos documentos, pode reverter a punição.

PADRINHO DEPOSTO

COM a decisão do STF de tirar Roberto Jefferson da presidência nacional do PTB, a presidente regional, Charlene Lima, perde seu principal padrinho no partido.

DIREITO INDISCUTÍVEL

NÃO há o que se discutir da decisão do governador Gladson Cameli em retornar ao comando da PGE, o Procurador João Paulo Setti. Quem governa é quem escolhe com quem quer governar. Direito indiscutível.

É PARA COMEMORAR

O LÍDER do governo na ALEAC, deputado Pedro Longo (PV), tem razão de comemorar a sua ajuda que aprovou o PL, que permite ao governo investir 1 milhão de reais em atividades esportivas. O último governador que ajudou o futebol acreano com investimentos foi o Binho Marques.

NO TIME DA GAZETA

QUEM passou a integrar a equipe de entrevistadores da TV-GAZETA, foi o jornalista Astério Moreira. Experiente no ramo, Astério foi uma boa aquisição da emissora.

PESQUISA NO FORNO

NO FORNO para ser divulgada no próximo sábado no ac24horas, uma pesquisa do DELTA, com números para o Senado, Governo, e avaliações do governador e prefeito.

É BOM RESSALTAR

RESSALTO sempre que, pesquisa hoje retrata somente um quadro do momento, não pode ser usada como leitura sobre o que vai acontecer na eleição de 2022.

FORA DE COGITAÇÃO

VOU BISAR o que já coloquei neste BLOG: não há cenário em 2022 que possa ter no mesmo palanque no primeiro turno o senador Petecão (PSD), o deputado Jenilson Leite (PSB) e o ex-senador Jorge Viana (PT). Mas, não há como não estarem juntos no segundo turno para o governo.

DE OLHO NA BOUTIQUE DELE

CASO O LULA ganhe a eleição para presidente, o PT virá com tudo para tirar o Bocalom da PMRB. Aliás, nem só o PT, mas outros partidos, caso ele não consiga reverter a impopularidade deste primeiro ano de mandato.

PRESENÇA CERTA

EM qualquer cenário da disputa do governo no próximo ano, não há como não ter num eventual segundo turno a presença do governador Gladson Cameli. É um fato que até os seus adversários reconhecem que tende a ocorrer.

ALIADO, NEM TANTO!

O VICE-PRESIDENTE Mourão mostrou que não fala a mesma língua do presidente Jair Bolsonaro: defendeu a decisão do STF sobre o chamado “orçamento secreto”.

BARRA PESADA

TENHO escutado de dirigentes partidários a reclamação da extrema dificuldade que estão tendo em montar uma chapa com nove nomes competitivos para deputado federal. O fim das coligações proporcionais foi fatal.

FRASE POLÍTICA

“Política é a arte de fazer com que as pessoas pensem o que você pensa no que elas pensam, ou seja: exatamente no que você nunca pensou” Luiz Roberto Bodstein.