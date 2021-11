Sindmed denúncia interrupção de serviço de ortopedia no PS e contrato irregular

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) denunciou na quarta-feira, 10, ao Ministério Público Estadual (MPE) a interrupção abrupta do serviço no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). A entidade ainda pedirá que o contrato entre o Estado e a nova empresa seja verificado.

Segundo informações que chegaram ao Sindicato, o governo do Estado deverá pagar cerca de R$ 13 milhões pelo serviço terceirizado de ortopedia que poderá atender menos do que era realizado anteriormente, efetuando apenas o atendimento dos casos urgentes que chegarem, deixando para os médicos do Estado o restante do atendimento e o acompanhamento desses pacientes. A prestadora anterior realizava todo o acompanhamento, levantando suspeitas sobre os custos.

As suspeitas sobre irregularidades foram levantadas depois de uma série de denúncias relacionadas a transição da antiga empresa, que retirou todos os equipamentos do centro cirúrgico, para a nova. Com isso, o serviço foi paralisado, resultando no acúmulo de pacientes pelos corredores do Huerb, incluindo crianças e pessoas com fraturas expostas.

Para minimizar o caso, pacientes foram transferidos para o Into com promessas de que suas cirurgias seriam realizadas e informações preliminares indicam que médicos do Estado deverão realizar os atendimentos de responsabilidade da empresa que assumiu o serviço.