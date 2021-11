Servidores da capital irão parar no dia 23 de novembro cobrando revisão geral do PCCR

Com a greve da saúde deflagrada, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), ao que tudo indica, deverá enfrentar outra greve só que desta vez, será de todos os servidores que integram os quadros do município.

A informação foi repassada pelo presidente da associação dos servidores públicos, José Augusto, durante sessão na Câmara de Rio Branco, nesta quinta-feira (11).

O sindicalista afirmou que todos os servidores irão paralisar no dia 23 de novembro, cobrando a reposição inflacionária e uma reformulação do Plano de Cargos Carreiras e Remuneração (PCCR).

“Nos reunimos ontem com todos os sindicatos, criamos um comando sindical e ficou decidido que iremos fazer um dia de paralisação, dia 23, em frente da prefeitura para discutir a situação do PCCRs. A prefeitura precisa conversar com os sindicatos efetivamente e não só receber, é preciso montar comissão econômica, comissão que possa trabalhar na relação do PCCR para chegarmos em 2022 com algo pronto para a Câmara poder aprovar o reajuste e aprovar a reformulação. Estamos desde 2017 sem reajuste. Tem servidores que recebem menos de um salário mínimo e a prefeitura usa de uma complementação para deixar no limite do mínimo”, justificou.