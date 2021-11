Prefeitura de Porto Walter assina convênios em prol do esporte, educação e segurança pública

Cumprindo agenda em Rio Branco nesta quinta-feira, 11, o prefeito de Porto Walter, César Andrade, assinou convênios e firmou parcerias com o governo do Estado. Um dos convênios é para o apoio às atividades esportivas no município com recursos de R$210 mil e outro de R$ 250 mil para a aquisição de material para a limpeza pública e combustível.

Com a secretária de Educação, Socorro Neri, Cézar tratou da municipalização do ensino fundamental, de 5º ao 9º ano e do transporte escolar. Já na Secretaria de Estado de Segurança Pública, buscou parcerias para emissão da Carteira de Identidade e apresentou demandas para o secretário Paulo Cézar e o diretor de segurança, Ulysses Araújo.

Ao secretário da Fazenda, Rômulo Grandidier, na Casa Civil, o gestor municipal agradeceu o apoio do governo, pediu a continuidade e a intensificação de serviços do governo no município.

Andrade destaca o apoio que tem recebido por parte do governo. “O governador Gladson e sua equipe têm demonstrado compromisso com o nosso município. Somos parceiros em todas as áreas. A prefeitura ajuda o estado e vice-versa. É dessa maneira que seguimos trabalhando, colocando as necessidades e os problemas da população em primeiro lugar”, disse.