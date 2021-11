Caminhão cai de ponte e deixa quatro pessoas feridas em ramal da Transacreana

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas na tarde desta quinta-feira, 11, para atender uma ocorrência de acidente de trânsito no km 53 da Rodovia AC-90, Estrada Transacreana, no km 14 do Ramal Ramal Cachoeira, na Ponte do Rio Vai Se Ver, na zona rural de Rio Branco.

Informações preliminares repassadas a reportagem do ac24horas, aponta que um caminhão caiu de uma ponte e uma pessoa foi lançada fora do veículo e três ficaram presas às ferragens.

O Helicóptero do Estado já se encontra no local juntamente com um Médico do SAMU, e uma ambulância já está no Estádio Arena da Floresta para dar atendimentos às vítimas.

Mais informações em instantes.