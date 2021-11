“A esquerda torce e trabalha para o atraso do Acre”, diz Bittar ao comentar decisão do STF

O senador Márcio Bittar (Sem Partido) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 11, para voltar a falar da decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu por 8 votos a 2, a execução do “orçamento secreto”, que ficou conhecido como emendas parlamentares pagas na modalidade “emendas de relator”, do qual Bittar é o relator.

Ao contrário das emendas individuais, que seguem critérios bem específicos e são divididas de forma equilibrada entre todos os parlamentares, as emendas de relator não seguem critérios usuais e beneficiam somente alguns deputados e senadores.

Na prática, a destinação dos recursos é definida em acertos informais entre parlamentares aliados e o governo federal. Por isso, esses repasses são alvo de críticas de especialistas.

Em um vídeo, Bittar afirmou que a esquerda torce pelo atraso do Acre e lamentou a conduta de alguns dos deputados da oposição. Segundo Bittar, a decisão do STF deixará o Acre sem R$ 1 bilhão em emendas.

“A esquerda torce e trabalha para o atraso do Acre. É lamentável que, em um momento crucial da retomada do crescimento, em que precisamos ainda amparar milhares de famílias desestruturadas no pós pandemia, alguns deputados acreanos estejam indo a público comemorar a decisão de vetar quase um bilhão de reais que seriam investidos no Acre. Quando estão no poder eles preferem enviar dinheiro para ditaduras comunistas, como Venezuela e Cuba, ao invés de investir no seu próprio país!”, afirmou.

“Me estranha ver alguns comemorando, como se isso fosse ruim pra mim, a minha vida não vai mudar. Agora, para o Acre, se esse recurso não for, fará muita falta. Eu estou aqui com outros colegas, com o Executivo, dialogando com o Supremo Tribunal Federal para encontrar uma saída, que não penalize o estado tão pobre como o nosso”, disse o relator do Orçamento em execução este ano”, acrescentou.