Bocalom acredita em “bom senso” de profissionais da saúde para pôr fim à greve

A vice-prefeita Marfiza Galvão (PSD) e a secretária de planejamento, Neiva Azevedo da Silva Tessinari, embarcam nesta quinta-feira, 11, a convite da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para participar do Smart City Expo World Congress 2021, em Barcelona (Espanha), no dia 12 de novembro com data de retorno para 21 do mesmo mês.

A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (10). A Smart City Expo World Congress 2021 – Barcelona, visa ajudar a criar cidades sustentáveis e inclusivas

Durante a viagem, a Marfiza receberá 11,5 dias de diárias e as passagens bancadas pela Prefeitura de Rio Branco de acordo com o Decreto nº 1.275/2015. Com diária prevista no valor de R$ 800 reais, a gestora receberá o valor de R$ 21,6 mil enquanto estiver fora da capital.

Já a secretária de planejamento receberá R$ 20,1 mil em diárias para acompanhar a vice-prefeita na viagem. Do total, as duas receberão R$ 41,7 mil em diárias, o valor é muito superior em comparação com a viagem do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom e do secretário de meio ambiente, Normando Sales, cada um recebeu R$ 15 mil para participar da viagem a Escócia.