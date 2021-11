Segurança se reúne no Alto Acre diante ao aumento de crimes

O biomédico Danilo Guimarães usou suas redes sociais para denunciar o posto de combustível Gurgel, em Rio Branco. De acordo com Danilo, ele abasteceu o carro com R$ 100 na noite do último domingo, 7, o que atualmente corresponde a 14 litros, se levar em conta o valor de R$ 6,90.

Danilo conta que o ponteiro da marcação do combustível simplesmente não mexeu. “Na hora, eu falei com o rapaz e disse o que tinha acontecido. Falei com a gerente, fizeram a marcação da qualidade e estava tudo certo. O que ela disse é que as vezes o funcionário acha que está rodando o combustível, mas não está entrando no tanque e que provavelmente eu teria sido vítima disso”, explica Danilo.

O biomédico conta que apesar da explicação da possível irregularidade, a gerente disse que não poderia fazer nada à respeito. “Paguei 100 reais, não encheu nada e a gerente simplesmente disse que não poderia fazer nada, já que realizou os procedimentos e todos estavam corretos”, afirma.

A reportagem do ac24horas tentou conversar com a gerente do posto Gurgel, denunciado por Danilo, mas não obteve sucesso em dois telefones disponíveis, inclusive um deles está destacado na própria rede social do posto. O espaço segue aberto para manifestação do empreendimento, caso haja interesse.

Veja o vídeo: