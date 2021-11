Gaeco realiza operação contra o Comando Vermelho no Acre

Na última leitura das plataformas localizadas na Bacia do Rio Acre, Assis Brasil e Plácido de Castro registraram elevação, Capixaba e Rio Branco registraram redução e Porto Acre não registrou alteração de nível na leitura das 07h.

De acordo com as cotas de monitoramento de estiagem do TerraMA², o rio Acre permanece em Alerta Máximo em Assis Brasil, Brasiléia, Capixaba e Rio Branco e em Alerta em Porto Acre.

Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA) e o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), não houve registro significativo de chuva nas últimas 24 horas.

Nas plataformas localizadas na Bacia do Purus, Manoel Urbano registrou redução e Sena Madureira registrou elevação de nível na leitura das 07h.

De acordo com as cotas de monitoramento de estiagem do TerraMA², o rio Iaco em Sena Madureira permanece em Alerta Máximo.

Segundo a ANA, houve registro significativo de 53,6 mm de chuva em Manoel Urbano e 23,2 mm em Santa Rosa do Purus nas últimas 24 horas.

Na Bacia do Rio Tarauacá e Envira-Jurupari, Jordão registrou redução e Tarauacá registrou elevação de nível na leitura das 07h.

De acordo com as cotas de monitoramento de estiagem do TerraMA², o rio Jordão permanece em Atenção.

Segundo a ANA, houve registro significativo de 17,6 mm de chuva em Jordão nas últimas 24 horas.

As plataformas localizadas na Bacia do Juruá registraram redução de nível na leitura das 7h. De acordo com as cotas de monitoramento de estiagem do TerraMa², o rio Liberdade permanece em Observação e o rio Juruá em Porto Walter em Alerta Máximo.

Segundo a ANA, houve registro significativo de 23,2 mm de chuva em Cruzeiro do Sul nas últimas 24 horas.

Com informações do Boletim Hidrometeorológico do Acre e da Coordenação de Defesa Civil Municipal de Rio Branco.