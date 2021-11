Gladson chega ao Acre após 30 horas de viagem e deve despachar no Palácio na terça-feira

Médicos contratados pela prefeitura de Rio Branco paralisaram as atividades nesta segunda-feira (8). A ação fez com que as consultas fossem suspensas nas unidades de atenção básica em saúde e Unidades de Referência em Atenção Primária (Uraps).

No Centro de Saúde da Vila Ivonete, por exemplo, não há esse tipo de atendimento médico, apenas aplicação de vacinas e entrega de medicamentos. Lá, os funcionários estão pegando contato dos pacientes para quando voltarem a agendar consultas.

Na unidade Roney Meirelles, os profissionais alegam que não foram informados sobre a paralisação e dezenas de pessoas aguardavam na fila para agendar consultas.

Os médicos querem reajuste salarial e melhores condições de trabalho. Segundo a categoria, duas reuniões já foram demarcadas por gestores da prefeitura.