Em conversa com Valdemar Costa Neto, Bolsonaro avisa que vai se filiar ao PL

O Acre está perto de repetir neste ano o mesmo número de queimadas registrados no ano passado, de acordo com os dados do Programa Queimadas do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), mas na primeira semana de novembro a quantidade de focos detectados pelo satélite de referência é bem menor que a observada neste mesmo período em 2020.

Comparando os dados referentes ao mês de novembro, no ano passado foram registrados 73 focos de queimadas na primeira semana, enquanto neste ano foram apenas 7 no mesmo período. Nesta terça-feira (9), o risco de fogo Mínimo e Baixo é previsto com maior intensidade em todo o estado, com pontos isolados indicando risco de fogo Médio.

A redução da quantidade de focos de queimadas no estado resultou na sensível melhora da qualidade do ar em todos os municípios do estado, onde durante a maior parte da chamada temporada do fogo a presença de partículas de poluição na atmosfera estiveram acima dos valores recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Nesta segunda-feira, as taxas de qualidade do ar em todos os municípios acreanos onde existem sensores do Sistema de Monitoramento estabelecido pelo Ministério Público do Acre (MPAC) em parcerias com outras instituições é considerada satisfatória e a poluição do ar não apresenta risco à população – taxas entre 0 e 12 µg/m³.

No apanhado do ano, o estado do Acre acumula o total de 8.820 focos de queimadas contra 9.126 do ano passado no período de 1º de janeiro a 7 de novembro. Feijó continua como o município do estado com a maior contribuição para o índice de queimadas no Acre em 2021 – foram 1.520 registros até o momento, contra 1.555 do ano passado.