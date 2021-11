Na COP 26, Jorge Viana diz que Brasil “está mal” por governos negacionistas

O ex-senador Jorge Viana está na cidade de Glasgow, na Escócia, para participar da COP 26, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Viana chegou à Europa nesse final de semana e diz ter acompanhado os debates relacionados à temática há bastante tempo. Ele foi convidado como coordenador do IREE ECO, um centro de estudos dedicado a acompanhar e produzir análises sobre as principais questões da agenda ambiental do Brasil e do mundo.

“Chico Mendes sempre foi minha inspiração. Agora que já sentimos os efeitos das mudanças climáticas, o mundo inteiro discute como evitar o agravamento da crise que ameaça a vida na Terra”, escreveu.

Para ele, negacionistas nos Governos fizeram o Brasil chegar “muito mal” na Conferência. “Mas, mesmo com tantas crises, sou otimista com o futuro próximo”. Neste domingo, 7, ele esteve com a ex-ministra Izabella, Ana Toni do Instituto Clima e Sociedade, Lelinha e Sebastião Salgado.

“Amigos comprometidos com o propósito de trabalhar pelo desenvolvimento sustentável e por políticas públicas que cuidem do meio ambiente, da Amazônia e dos nossos povos”, completou.