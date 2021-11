No Acre, sexta-feira será de céu nublado com possibilidade de chuvas e trovoadas

Evento organizado pela Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD) reuniu familiares e cuidadores de pacientes para capacitação e troca de experiências.

Um filho tetraplégico, um pai sem a possibilidade de se alimentar oralmente, um avô sem movimentos, uma mãe acamada vítima de AVC. Essas são algumas das histórias que os 21 profissionais da Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD) têm que lidar todos os dias.

Buscando aproximar, ensinar e fortalecer a humanização entre os profissionais e cuidadores foi realizado o I Encontro de Cuidadores, na quinta-feira, 04, no Palácio do Comércio. Uma tarde de demonstrações práticas, realizadas pelos profissionais da equipe, para lidar com problemas rotineiros aos cuidadores, exemplificando a forma correta de lidar com uma situação de engasgo, a assepsia em pacientes acamados, a forma de realizar a higiene bucal, formas mais confortáveis para a mobilização de pacientes, esclarecimento de dúvidas nutricionais, entre outras atividades.

“Por se tratar de uma equipe multiprofissional que trabalha diretamente nos domicílios, percebemos que os cuidadores muitas vezes também estão cansados. Vimos a necessidade de capacitá-los e ter um momento de descontração e troca de experiências”, afirma Christielle Montenegro, coordenadora do EMAD.

Entrando pelas portas das casas em momentos difíceis da vida de muitas famílias, estes profissionais têm a missão de cuidar e tratar de pacientes e, não menos importante, ensinar as famílias a lidar com a realidade, ensinando, direcionando e facilitando o dia a dia delas.

As famílias tem um papel fundamental na reabilitação e na qualidade de vida. “Diria que 80% do trabalho cai sobre os cuidadores e 20% estão com os profissionais do EMAD”, complementa Christielle.

Uma dessas cuidadoras é a senhora Maria Santina Freire, que cuida do filho tetraplégico, vítima de acidade, há 12 anos, sendo sete acompanhada pelo EMAD. “Depois que o programa começou os cuidados, meu filho melhorou muito. Momentos como esse são de muita importância, porque lá eles ajudam meu filho, e aqui ajudam a mim”, afirma Santina. Para ela, os profissionais da equipe fazem parte da família.

Além de cuidados paliativos, o EMAD também tem sido fundamental na reabilitação de pacientes, como é o caso do jovem Eduardo Oliveira, portador de mielite, uma doença que o causou tetraplegia. A mãe, Gleiciane Oliveira, explica a importância da equipe no processo de melhora do filho. “A equipe do EMAD traz cuidado, zelo, atenção, e prestam atendimento não só na saúde física, mas também no social. O Eduardo evoluiu em muitas áreas, teve um tratamento especializado para lesões que ele tinha no corpo, e tem avançado”.

O evento foi uma realização coletiva bem sucedida dos profissionais do EMAD. “Estamos felizes por estarmos possibilitando um momento de troca de experiências e aproximar essas famílias com histórias que tanto nos ensinam e emocionam”, finalizou a coordenadora Christielle.

Sobre o EMAD

Atuando no município de Rio Branco desde 2015, a Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD) traz atendimento nas áreas de clínica geral, fonoaudiologia, enfermagem, odontológica, nutricional, psicológica, fisioterápica, além da assistência social e suporte institucional por meio da equipe administrativa. Atualmente atende mais de 65 pacientes de diversas idades com quadros que vão desde desnutrição até tratamento de feridas complexas.