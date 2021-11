Perpétua classifica PEC dos Precatórios como ‘calote’ e diz que auxilio brasil é eleitoreiro

Na manhã desta sexta-feira, durante audiência pública na Assembleia Legislativa do Acre, o deputado Alan Rick (Democratas) garantiu apoio na destinação de recursos de suas emendas de bancada para o projeto de construção da ponte sobre o Rio Juruá, na BR 364, ligando Rodrigues Alves a Cruzeiro do Sul. A ponte integra um projeto ainda maior que é o de ligação Acre – Pucallpa (Peru) e é uma luta antiga dos moradores da região, que criaram o movimento Pró-Ponte, representado na audiência pública por um de seus líderes Ralph Fernandes.

“Serei um defensor da bandeira de que cada um dos 11 parlamentares acreanos coloque, todos os anos, um pedacinho das suas emendas de bancada para que nós possamos fazer essa obra nos próximos anos. Eu acredito que a bancada federal, o governo do estado e o governo federal estarão irmanados nesse projeto. Acredito que vamos dar uma resposta ao povo de Rodrigues Alves. Estou comprometido com isso para garantir o direito de ir e vir do cidadão de Rodrigues Alves” – disse o deputado.

A proposta do deputado foi reforçada na fala do líder do movimento Pró-Ponte, Ralph Fernandes. “Não queremos que a obra da ponte seja mais uma entre tantas do Brasil que começaram e estão paradas por falta de recurso. Queremos que o DNIT tenha recurso para começar e concluir a obra. Se os deputados alocarem o maior número de recursos ainda este ano para ser executado em 2022, o DNIT vai conseguir fazer a nossa ponte” – concluiu.

Na abertura, o líder do governo na ALEAC, autor do requerimento da audiência pública, deputado Pedro Longo (PV), fez um importante esclarecimento. O parlamentar pontuou as informações prestadas pelo DNIT no Acre de que a elaboração do projeto para a ponte já está previsto pela autarquia e consta do edital de contratação da empresa que fará os projetos das obras de implantação, pavimentação, adequação e eliminação de pontos críticos do trecho planejado da rodovia. Destacou ainda que a licitação já tem uma empresa vencedora e logo após a homologação será assinada a ordem de serviço para o início dos trabalhos. “O primeiro passo que tem que ser dado é o projeto executivo e já temos essa ótima notícia para compartilhar” – ressaltou o líder do governo.

A informação do deputado Pedro Longo foi reforçada pelo representante do DNIT na audiência pública, o engenheiro Thiago Caetano, que aproveitou para agradecer o apoio do deputado Alan Rick às obras de infraestrutura do Estado do Acre. “Quero parabenizar ao deputado Alan Rick pelo trabalho que sempre tem feito em favor da infraestrutura. É um parceiro de longa data. Se não fosse pelo deputado Alan Rick, enquanto coordenador da bancada, em 2016, dificilmente teria sido possível a construção do contorno de Brasiléia. Na época, eu estava à frente do DNIT, e corremos, juntos, para salvar o recurso para a obra que estava se perdendo. Deu certo!”

Durante o evento que também contou com a participação do prefeito em exercício pastor Nilson Magalhães, o deputado federal Alan Rick anunciou ainda a obra de urbanização do canal da cidade de Rodrigues Alves.