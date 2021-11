SENAI realiza aula inaugural de curso de Tecnologia da Informação  

Por Whilley Araújo

Trilha da qualificação reúne os cursos de Desenhista de Produtos Gráficos da WEB, Programador Back End e Programador Front End e é ofertada em parceria com Sebrae, FIEAC e TCE

Tecnologia da Informação tem se constituído como uma das áreas de maior crescimento e demanda por vagas de emprego para os próximos anos. Atento a isso, o SENAI, em parceria com Sebrae, Tribunal de Contas do Estado (TCE) e FIEAC, realizou na noite de quarta-feira, 3, a aula inaugural de uma Trilha de Qualificação em TI, compreendendo os cursos de Desenhista de Produtos de Produtos Gráficos da WEB, Programador Back End e Programador Front End.

A turma conta com 35 jovens e profissionais que já atuam na área. Os três cursos, totalizando uma carga horária de 850h, é inédito no estado e é ofertado na modalidade de Ensino a Distância (EaD), com certificado reconhecido pelas grandes empresas de TI.

“Unimos esforços para atender a essa demanda que é grande no estado. Por isso montamos essa trilha de três cursos e sabemos que TI é o profissional do futuro, com boa remuneração e inserção rápida no mercado de trabalho”, ressaltou o diretor-regional do SENAI, César Dotto.

O presidente do Conselho Regional do SENAI, da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) e do Conselho Deliberativo do Sebrae, José Adriano, fez questão de marcar presença na aula inaugural. Ele destacou a importância da parceria entre as instituições e incentivou os estudantes na busca pelo conhecimento.

“Estamos apostando alto em vocês. Não existe limites nessa área de Tecnologia da Informação. O desenvolvimento que tanto almejamos se faz por meio do conhecimento. Aproveitem essa oportunidade, fizemos um esforço para aumentar de 30 para 35 o número de vagas e sabemos que nos próximos 10 anos o Brasil precisará de 2 milhões de profissionais nessa área”, enfatizou o empresário.

Quem também prestigiou a aula inaugural foi o secretário de Empreendedorismo e Turismo do Acre, Jhon Douglas. Segundo ele, o papel do governo é incentivar, por meio de parcerias, os futuros profissionais a transformarem a sociedade.

Para o diretor-técnico do Sebrae, Lauro Santos, ao concluírem o curso, os alunos terão uma certeza: a empregabilidade. “Seja aqui no Acre ou fora do estado vocês estarão empregados. Por isso esperamos que não haja evasão, pois muitos queriam estar sentados onde vocês estão. É uma oportunidade de ouro”, assinalou.

Também participaram da aula inaugural a gerente da Escola SENAI, Ofélia Machado, a gerente de Educação Profissional do SENAI, Geane Farias, a gerente da Unidade Integrada do Sistema FIEAC no Juruá, Perla Borges, entre outros colaboradores da instituição.

PROFISSÃO DO FUTURO

De 2020 a abril de 2021, as profissões de programador de internet, programador de sistemas de informação e programador multimídia tiveram um saldo positivo (contratações menos desligamentos) de 9.566 vagas de trabalho.

Os salários médios dos profissionais são os seguintes:

Programador de internet: R$ 3.212,15

Programador de sistemas de informação: R$ 4.360,19

Programador Multimídia: R$ 3.901,06