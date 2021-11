Prefeitura de Mâncio Lima entrega prédio à Gerência de Endemias e comemora bons resultados no combate à malária

Neste sábado, dia 06 de novembro, a emoção entra em campo mais uma vez. Dois times duelam na grande final do Torneio Regional de Futebol de Amador. A final começa às 15h00, no sábado, no Campo de Futebol do Bairro São Francisco. O Torneio é fruto de emenda da deputada Federal Perpétua Almeida (PCdoB) que já confirmou presença na final.

De um lado, o Ideal do Bairro Iracema, que percorreu um caminho duro e de jogos difíceis, trás a habilidade e o talento de dois jovens jogadores, o camisa 11, Tiago e o goleiro Wesley Felipe, este, o responsável pela classificação da equipe para a final. O Ideal vem ainda com o experiente jogador Eder, trazendo na bagagem diversos títulos municipais.

Por outro lado, o Força Jovem, da comunidade Pentecostes, vem com uma equipe composta em sua maioria de jovens em início de carreira, habilidosos, velozes e que mostraram na semifinal da fase rural que vêm para vencer. Mas, a equipe vem com um grande desfalque, o goleiro tiba, responsável por grandes defesas, não vai jogar deixando para o reserva a dura missão de barrar a equipe do Ideal. Porém, a esperança vem no pé do camisa 10, Leonardo, um jogador experiente com um saldo positivo de gols.

O duelo entre os dois times promete ser um espetáculo de raça, garra e talento. O palco para a final é o Campo de Futebol do Bairro São Francisco. Mais uma vez, a narração fica por conta do talento do Professor Eliton Dias, com comentários de Ramalho Reis. A dupla animou a torcida e levantou o astral dos jogadores.