Marfiza Galvão prorroga afastamento de Frank Lima e Tatiana Mendes da Semsa 

Após ter exposto uma suposta traição entre seu marido, o médico Stanley Bittar, e uma blogueira acreana, a empresária Lorena Leite anunciou na noite dessa terça-feira, 2, que teve o lugar de esposa trocado pela suposta amante.

Lorena escreveu em seu perfil no Instagram que seu carro foi dado à influenciadora digital, assim como o comando da residência e da empresa do marido em São Paulo. “O mico do ano é meu. Não me deixaram demitir as pessoas que citei, eles foram os escolhidos para continuar lado a lado. E eu seguirei meu caminho”, afirmou.

O INICIO DA CONFUSÃO

>Esposa de Stanley Bittar acusa funcionária de assediar médico

A empresária revelou que foi trocada pela suposta amante. “Ela tomou meu lugar. Quer dizer, deram meu lugar à ela. Ou melhor, não se perde o que não se tem”.

Por fim, Lorena disse ter recebido uma ligação a informando de que estaria proibida de entrar no condomínio e na, até então, sua casa e de Bittar em São Paulo. “Quando eu chegasse com a minha filha daria com a porta na nossa cara. Pense bem antes de confiar em alguém”, encerrou.

Nas redes sociais, Bittar ignora o escândalo e segue publicando seu dia a dia na empresa.O ac24horas tentou contato no último final de semana com a funcionária pivô do escândalo, mas a mesma não respondeu aos questionamentos.

Confira as postagens de Lorena Leite: