Petecão descarta aliança com PT

O SENADOR SÉRGIO PETECÃO (PSD), foto, descartou ontem ao BLOG selar uma aliança para 2022, numa chapa em que teria ele para o governo e Jorge Viana (PT) para o Senado. Avalia que o momento de uma junção com o PT seria num segundo turno, que destacou não ter dúvida de que isso acontecerá para o governo. “A disputa do governo vai para o segundo turno e vou ganhar a eleição, nunca fiz uma campanha com tanta aceitação do que esta para governador”, disse ao BLOG com otimismo. Sobre desistir da sua candidatura, declarou estar isso fora do seu radar político, e ser uma brincadeira de quem anda levantando esta hipótese. Voltou a reafirmar que, conversar pode conversar com todos os partidos, porque isso faz parte da política, mas que, quanto aos nomes do seu vice e do candidato ao Senado na sua chapa, isso é um assunto a ser decidido dentro do partido, somente a partir do início do próximo ano. Até lá, vou andar, andar, e conversar com o povão, completou Petecão.

FOCANDO EM BRASÍLIA

O DEPUTADO Neném Almeida (PODEMOS) espera apenas o desfecho de uma conversa a ter com a Federação dos Bancários, que se favorável, poderá definir a sua candidatura para deputado federal, em 2022.

DEIXOU CLARO

SOBRE suposto compromisso de apoiar o ex-deputado Ney Amorim (PODEMOS) a deputado federal, destacou que deixou claro que isso não era condicionante para se filiar na sigla, e que vai ouvir muito, antes de decidir.

COMPROMISSO ZERO

SOBRE a posição do seu grupo para o Senado e Governo diz que não houve fechamento com ninguém, e que vai amadurecer as conversas, antes de se definir. Mas acha ser difícil apoiar a reeleição do governador Gladson.

PENSAMENTO FIXO

O GRUPO do senador Márcio Bittar (sem partido) continua com o pensamento fixo de que, o governador Gladson Cameli vai anunciar o apoio à candidatura da Márcia Bittar (sem partido) ao Senado, ainda este ano.

PLANO B

HÁ UM “PLANO B” dentro do grupo de Bittar de que, no momento que esse compromisso do anúncio não acontecer este ano, abre a porta para que se busque outra aliança, sendo o nome da candidata ao governo, deputada federal Mara Rocha (PSDB) o preferido.

SIBÁ DA DIREITA

ASSISTINDO uma entrevista da deputada federal Mara Rocha (PSDB), lembrei do ex-deputado federal Sibá Machado (PT), com as suas teorias da conspiração contra o PT. A cada frase da Mara na entrevista, citava uma conspiração orquestrada contra o Bolsonaro. My God!

BLOCO DOS DESERDADOS

O Bloco dos Deserdados, formado pelos deputados Chico Viga (PODEMOS), Vagner Felipe (PL), Neném Almeida (PODEMOS), Marcos Cavalcante (PTB), André da Farmácia (REPUBLICANOS), Pedro Longo (PV), e Wendy Lima (PSL), avalie bem antes de se juntarem numa sigla para disputar a reeleição, quatro iriam para Manacapuru.

NÃO SIGNIFICA NADA

O ANTIGO PEN é um exemplo de que, a acomodação de vários deputados numa chapa não significa nada. O PEN trilhou este caminho com uma ruma de deputados, e nenhum se reelegeu. E, tinha deputado bom de voto!

QUANTO MAIS CABRA, MAIS CABRITO!

O DEPUTADO Jenilson Leite (PSB) foi por um caminho lúcido ao acertar a contratação de um instituto de fora para fazer pesquisas sobre as disputas do Senado. Não que, os institutos locais não mereçam credibilidade, mas é bom ter outros fora da taba, para fazer comparações.

POSIÇÃO DO JV

O QUE PENSA O EX-SENADOR Jorge Viana (PT), para 2022: “Temos um candidato a presidente muito competitivo e com grande chance de sair vitorioso. Mas ainda faltam 11 meses para a eleição de 2022. Estou sendo cobrado para colocar meu nome para disputar o governo ou senado. Não tomaremos posição antes do início do próximo ano. Essa posição dependerá de um conjunto de fatores e considerações. O PT terá candidato a presidente e cargos majoritários, no Acre, isso nos facilita na organização da chapa para estadual e federal. Estou certo de que vamos surpreender com o resultado de 2022. O Petecão era parte do grupo que ganhou tudo nas últimas eleições, mas por conta da inabilidade do governador se esfacelou. Acho importante a candidatura dele, mas ainda não tivemos nenhuma conversa sobre alianças. Tenho conversado com muita gente, e certamente conversarei com ele na hora certa. Penso que, se o eleitor decidir o seu voto da próxima eleição perto do fogão ou da geladeira não vai sobrar muita coisa para os que estão no poder hoje”. E, ponto final.

O ZEN NÃO MENTIU

VAMOS esquecer partido e ideologia. O deputado Daniel Zen (PT), um dos melhores quadros da ALEAC, não mentiu quando falou ser lorota se apontar corrupção nos governos da FPA. No espetaculoso caso do G7, todos os acusados foram absolvidos. Não pode se misturar a corrupção nos governos do Lula e Dilma, com a FPA.

JOGO DA POLÍTICA

QUANTO A SER UM CRÍTICO do governo Gladson, Zen está no seu papel de opositor, cabe à base do governo na ALEAC lhe contestar na tribuna, assim é o jogo da política.

SONHO DO JV

O EX-SENADOR Jorge Viana (PT), bem nas pesquisas, é o nome a ser batido pelos adversários do grupo palaciano para o Senado. O JV está certinho em procurar um acordo com o senador Petecão (PSD); porque se isso ocorrer, ele vai chegar a segmentos aonde o Petecão chega, e ele não.

BOA LARGADA

PARA quem começou com 1% nas pesquisas, e hoje já chegou a 10% sem a campanha nem iniciar, a candidata Márcia Bittar teve um crescimento bem considerável.

FERA NOS BASTIDORES

ALGUÉM pode ter diferenças ideológicas pelas suas posições bolsonaristas de extrema direita, mas não se pode deixar de reconhecer que, o senador Márcio Bittar (sem partido) é uma fera na articulação de bastidores.

GRANDE DEFINIÇÃO

O DEPUTADO FEDERAL Alan Rick (DEM), um dos mais produtivos da bancada federal acreana, tem adotado uma posição de cautela na disputa do Senado. Aposta nos números das pesquisas que virão, e na definição de quem comandará o União Brasil, partido resultante da fusão DEM-PSL, para fortalecer a sua candidatura ao Senado. O apressado come cru, também na política.

QUADRO EM AVALIAÇÃO

O BOM DEPUTADO Gérlen Diniz (PP) é candidato á reeleição, mas se na avaliação de 2022 o cenário se mostrar favorável, poderá sair candidato a deputado federal. Para estadual, correria folgado no seu reduto, Sena Madureira; para federal, ele teria de enfrentar o prefeito Mazinho Serafim, um trator quando se trata de disputa eleitoral.

SERIA O NOME

SE FOSE PERMITIDO, juridicamente, o nome ideal do PP para disputar um mandato de deputado federal pelo Juruá seria o deputado Nicolau Junior (PP), mas disputará a reeleição como favorito a ganhar mais um mandato.

NA PRENSA DA ENGENHOCA

DEPUTADOS que se elegeram com baixa votação na última eleição, ou dobram as suas votações em 2022, ou vão para Manacapuru. Acabou a barbada das eleições proporcionais, em que se elegia com mixaria de votos.

FRASE MARCANTE

“A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos”. (Charlie Chaplin).