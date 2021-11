Escola de idiomas abre inscrição para sorteio de 100 bolsas de intercâmbio na Irlanda

Vagas são para estudar inglês; passagem e hospedagem não estão inclusas

A SEDA College está com inscrições abertas para o sorteio de 100 bolsas de estudo integrais para quem deseja fazer um intercâmbio de inglês em Dublin, na Irlanda. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de novembro, através do site do programa. Os sorteados serão divulgados no dia 19 do mesmo mês, às 12h no canal do YouTube da instituição.

Serão escolhidos 10 brasileiros para bolsas integrais no curso de General English – cinco dessas terão duração de um mês e, outras, seis meses. Estas últimas permitem que o estudante possa trabalhar no país durante as aulas. Outras 90 bolsas terão descontos de até 35% no valor das mensalidades.

A SEDA College explica que o programa de bolsas de estudo está vinculado apenas com a escola e contempla somente o valor do curso. Os demais custos como passagens, hospedagens, seguros, alimentação ou qualquer despesa extra ficam por conta do aluno. A escola possui programas de estágio e empregabilidade que podem encaminhar os alunos para um emprego enquanto estudam, o que pode ajudar nos valores extras durante as aulas.

Após a finalização da seleção, os contemplados terão até dezembro de 2023 para embarcar para Dublin. A data definitiva, no entanto, deve ser acordada previamente com a escola e com a maior antecedência possível, em função da disponibilidade de salas e turmas compatíveis.

Para participar, os candidatos devem ser brasileiros ou brasileiras, maiores de 18 anos no momento do embarque e não ter abandonado um Programa de Bolsa de Estudos da SEDA College no último ano. Não há cobrança quanto ao nível de inglês dos alunos e, ao final do curso, um certificado será dado para aqueles que cumprirem carga horária mínima e presença em todas as atividades. O edital completo pode ser lido do site do programa.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil