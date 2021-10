Com dois votos contra, vereadores autorizam viagem de Bocalom para Europa

A 8ª Corrida do Servidor, promovida pelo governo do Estado do Acre, reuniu mais de 300 servidores públicos pelas ruas da capital, na manhã desta sexta-feira, 29. Os campeões do evento receberam troféus e medalhas.

A largada ocorreu às 7h, porém, a concentração começou desde às 6h, em frente ao Palácio Rio Branco. De acordo com um dos organizadores do evento, Mailson Leal, a corrida foi organizada com muito zelo em homenagem aos servidores públicos. Segundo ele, em menos de 20 minutos já haviam encerrado as inscrições.

Presente ao evento, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), o deputado estadual Nicolau Júnior (Progressistas), disse que as festividades são prova do compromisso do governo com os servidores. O parlamentar reiterou que essa é a primeira prova de corrida disputada em sua vida. “Meu esporte é o futebol, estou feliz e acho que gastei 20 km na corrida dos 3 km”, ressaltou o parlamentar que é candidato a reeleição.

O secretário de planejamento e gestão, coronel Ricardo Brandão, frisou que a corrida é um incentivo a integração e harmonia dos servidores públicos. “Toda essa união é para que possamos prestar um serviço de qualidade a população”, comentou.

O ex-senador Jorge Viana (PT) parabenizou o governo do Estado pela organização do evento. Viana aproveitou para destacar a importância dos servidores públicos no funcionamento da máquina pública. “Eu sempre estabeleci uma relação de respeito. Os servidores muitas vezes são maltratados por autoridades e políticos, mas são quem nos ajuda. Acho legal esse evento”, disse JV que apontado como pré-candidato ao senado, mas que não descarta também disputar o governo.

Presente no evento, o secretário de governo, Alysson Bestene, cotado para ser vice de Gladson em 2022, ressaltou que a iniciativa é uma homenagem aos trabalhadores do estado. “São eles que conduzem a máquina, então parabéns ao governo por proporcionar essa atividade”.

O governador Gladson Cameli não participou do evento.

Premiação masculina 5 km

Na corrida principal de 5 km de distância, o vencedor foi o Jeferson Pereira da Silva, 39, conhecido por sargento PC Silva, seguido por Rairlandro Moraes, 47, servidor da Secretaria de Fazenda, Márcio Ferreira, 40, servidor da segurança pública, Heládio de Souza Juca, 43 anos, Policial Penal e Fagner Dourado, 40, servidor da Polícia Militar do Estado do Acre.

O vencedor da corrida principal, sargento PC Silva, disse à reportagem do ac24horas que a vitória significa motivação, haja vista que estava vindo de lesão. “A gente conseguiu fazer um bom trabalho. Assim como no esporte, aqui temos que ter muita resiliência”.

Premiação feminina 5 km

A vencedora foi a servidora da Secretaria de Segurança Pública, Patrícia Maciel, seguida por Diemes Pereira da Secretaria de Saúde, Lana Kelly Araújo do Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC), Letícia Barbosa e Janaína Mazaro, servidora da Secretaria de Saúde. A ganhadora da prova, Patrícia Maciel, enalteceu a competição realizada pelo governo do Estado. “É muito importante para a saúde”.

Premiação masculina 3 km

Manoel da Cunha da Secretaria de Segurança Pública foi o grande vencedor da prova, seguido por Vitor Rodrigues, servidor da Secretaria de Estado de Saúde, Ismael Carlos da Casa Militar, Lenio Cesar, do Corpo de Bombeiros e Samuel Oliveira, servidor da Casa Militar.

Premiação feminina 3 km

A grande vencedora foi Natália da Silva, representando a Casa Militar, seguida por Fernanda Silva, da Secretaria de Segurança, Poliana Rodrigues, também do Instituto Penitenciário do Acre, Kelly Ribeiro da Secretaria de Planejamento e Gestão, Elizangela da Silva, representando o Instituto Penitenciário do Acre.