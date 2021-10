Homem é encontrado morto dentro de rede em residência na Baixada da Sobral

O secretário-adjunto de Educação, Cultura e Esportes, Moisés Diniz, usou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 26, para responder às provocações feitas pelo deputado estadual, Roberto Duarte (MDB).

Em entrevista ao Boa Conversa, exibido pelo ac24horas, Duarte afirmou que nunca contrataria Moisés para integrar sua equipe de governo e criticou a postura do cacique em relação aos seus ex-companheiros da Frente Popular do Acre (FPA).

Em um longo texto, Moisés pede que o emedebista vá cuidar dos problemas do Acre e que use o mandato em benefício da população.

“Vá cuidar dos problemas do Acre. O senhor foi eleito pra isso. Tem mandato. Use seu poder pra ajudar as pessoas. Eu sou um simples assessor. Não desça as escadarias do seu palácio pra debater com um humilde professor, que nem “verba indenizatória” tem”, escreveu.

Em outro trecho, o cacique questiona a moral que Duarte tem para pedir a renúncia do vice-governador já que faz, segundo ele, o mesmo papel do vice contra o governador na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac).

“Segundo, que eu tenho lado, não fico com esse joguinho de político independente: que bate no Governador e o seu partido tem cargos no governo. Quem disse que esses cargos não vão lhe apoiar na eleição? Esse partido cresce com as estruturas do governo e aumenta o fundo eleitoral. O senhor não vai usar o fundo eleitoral? Coerência tem que ser irrestrita. Eu prefiro a coerência do Flaviano ou do Wagner Sales. Que moral o deputado tem para pedir a renúncia do major Rocha, quando o senhor tem o mesmo comportamento?”, escreveu.

“Terceiro, não trabalho com futurologia. Sou Gladson e não adianta ficar com ciúmes. O que serei no futuro é um problema meu, não cabe a nenhum político ficar dando uma de cartomante”, acrescentou.