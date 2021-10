Com Gladson garantindo reforma na PGE, Andrey Hollanda é empossado para presidir APEAC

Em solenidade realizada na noite desta quarta-feira, 27, foi empossado, no Auditório da Procuradoria-Geral do Estado do Acre, o procurador Andrey Hollanda, que irá presidir a Associação dos Procuradores do Estado do Acre (Apeac) pelo próximo biênio 2021-2023.

A cerimônia contou com a presença do governador Gladson Cameli e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, ambos do Progressistas, do procurador de Rio Branco, Joseney Cordeiro e do ex-presidente da associação, Luciano Leitão.

Em seu discurso, o governador Gladson Cameli fez agradecimentos a todos os servidores da procuradoria. Na ocasião, Cameli agradeceu ao empenho e trabalho do procurador João Paulo. “Essa instituição que beneficia as pessoas se mostrou forte em um dos maiores momentos de crise no Acre. Eu preciso de uma procuradoria forte para atuarmos no estado”, afirmou.

O chefe do executivo aproveitou a oportunidade para anunciar a reforma do prédio atual da PGE. “Vamos realizar a reforma do prédio, eu não vi o projeto, mas não quero coisa pouca não, quero coisa grande”, explicou.

O novo presidente eleito, Andrey Hollanda disse em seu discurso que o objetivo da associação é o fortalecimento da classe jurídica. “Estamos nos reunindo para dar posse a nova diretoria eleita, que contou com a unanimidade da nossa última eleição. Nós escolhemos o nome de integração da chapa, justamente pelo significado de integrar novamente a sociedade e os associados, depois desse momento drástico em decorrência da pandemia da Covid-19 e de rompimento dos laços. Estamos assumindo com interesse de manter a nossa classe unida”, destacou.

O procurador do Estado, João Paulo Setti, ressaltou que a solenidade é uma das mais importantes da categoria, porém, fez grandes elogios à gestão de Luciano Leitão. “Quero fazer menção honrosa ao trabalho da atual gestão e do presidente eleito. A associação é nosso prisma, onde a gente discute as prerrogativas, direitos da categoria, onde a gente se confraterniza e humaniza”, disse.

Nicolau Júnior, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), frisou que é uma grande satisfação participar da cerimônia, haja vista a grande parceria com a Casa do Povo na parte jurídica. “Ambas as instituições têm uma parceria na área de cursos. Então a nossa relação é a melhor possível. Eu tenho uma admiração muito grande pela PGE”, argumentou.

Com cerca de 40 procuradores, Andrey Hollanda foi eleito no dia 15 de outubro em uma votação realizada integralmente por meio de videoconferência. O novo presidente, que já esteve à frente da associação no biênio 2017-2019, ocupará o lugar do também procurador Luciano Leitão.